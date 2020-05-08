Головна Новини
8 травня • оновлено в 21:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Білорусі заявили, що Лукашенко "не відступить, навіть якщо покладе півкраїни"

4.4т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не введе карантин в країні і не "відступить", навіть якщо покладе половину країни.

Про це заявив білоруський лікар з Гродно Олександр Лобан в інтерв'ю "Апострофу". За його словами, глава держави не вміє змінювати свої рішення.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

ТАСС

"Як кажуть, в шахи з голубом грати неможливо – він зіб'є всі фігури крилом, напаскудить на дошку і полетить. Так само і Лукашенко. Йому наплювати на все, він творить все, що хоче. Зараз йому хочеться бути крутим пацаном на районі, який нічого не боїться", – сказав лікар.

Лобан не сумнівається, що європейські країни, бачачи ситуацію в Білорусі, закриють кордони, і людина з білоруським паспортом нікуди не зможе виїхати.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавірусу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
5
Цікаво
20
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • У Бразилії вирахували головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус міг виникнути не на Уханьского ринку.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги