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Ніякого союзу: в Білорусі зажадали жорстко відповісти росіянам

1.6тЧитати матеріал російською

Опозиційна партія "БНФ" звернулася до влади Білорусі із закликом обмежити трансляцію російських телеканалів на території держави. На думку опозиціонерів, ці ЗМІ розпалюють міжнаціональну ворожнечу.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Білоруський народний фронт" (БНФ). Політики хочуть заміни російського медіа-продукту телепрограмами власного виробництва, або збалансованим набором програм з інших країн.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Вимагаємо від влади Білорусі обмежити трансляцію російських телеканалів, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу і, по суті, є засобами ведення інформаційної війни проти нашої країни", – йдеться в заяві.

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В "БНФ" також нагадали громадянам Білорусі про важливість використання рідної мови. На думку білоруської опозиції, це допоможе протистояти інформаційним атакам з-за кордону.

У повідомленні особливо підкреслюється, що останнім часом в ЗМІ все частіше піднімається гостра тема так званої Союзної держави Росії і Білорусі. Тому для збереження незалежності громадянам республіки "важливо вдосконалювати знання білоруської мови", а владі, в свою чергу – розширити його використання в різних сферах.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Білорусь
Теги
БілорусьРосіяполітикаЗМІ
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