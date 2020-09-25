У Білорусі вагітна жінка втратила дитину після побиття в міліції

У Білорусі мешканка Гродно втратила дитину після того, як її затримали біля будинку, відвезли в РУВД і там кілька разів ударили в живіт.

Про це написала білоруська газета Народна воля. За словами Карини Малиновської, її прийняли за координатора вуличних акцій.

Жінку затримали 11 серпня біля будинку, коли вона сиділа в машині і розмовляв з мамою по телефону.

У РУВС Малиновську змусили сказати на відеокамеру, що вона нібито торгувала петардами, погрожуючи забрати її півторарічну дитину та затримати мати.

Також її змушували підписати протокол, тоді і вдарили в живіт.

"Я закричала, що вагітна, після цього мене закрили в камері. Через три години у мене почав сильно боліти живіт. Я просила викликати швидку, в черговий раз сказала їм, що вагітна", – розповіла жінка.

У камері Малиновська провела кілька годин, поки не відчула себе дуже погано.

"Я тоді їм заявила, що якщо зі мною щось трапиться, вони будуть за це відповідати. Мабуть, мої слова їх переконали, тому що вони все ж викликали швидку", – розповіла Малиновська.

У лікарні у неї зафіксували розрив кісти і прооперували. Пізніше вона дізналася, що втратила дитину.

Через кілька днів, коли жінка повернулася з лікарні додому, їй стали телефонувати з міліції і вимагати з'явиться, щоб підписати протокол і заплатити штраф.

Після відмови жінки підписати протокол і прийти в суд, їй виписали штраф в 10 базових величин (2923 грн).

Малиновська має намір оскаржити це рішення в обласному суді.

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