У Білорусі тисячі авто перекрили проспект на знак протесту. Відео

У Білорусі тисячі автомобілістів перекрили проспект на знак протесту після "інавгурації" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Видовищне відео, зняте з дрона на проспекті Переможців у Мінську, опублікували в телеграм-каналі "Мая краіна Беларусь".

Відзначається, що такої масової підтримки протестів у Білорусі водіями ще не було.

"На відео з дрона наочно видно, наскільки масштабним було блокування доріг у районі Стели і прилеглих вулиць", – зазначили під відео.

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