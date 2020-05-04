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4 травня • оновлено в 11:34
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У Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

70.5т
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Білоруські медики розповіли, що через спалах коронавірусу в лікарнях країни почалося "пекло" і всім довелося перейти на посилений режим роботи.

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Про це пише tut.by (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, санітарка Наталія Суворова з Вітебська, яку перекинули на боротьбу з коронавірусом, розповіла про реалії життя медиків.

У Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

У Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

Жінка раніше працювала у перев'язувальному кабінеті ЛОР-відділення, але спалах COVID-19 все змінив.

"Ми тепер всі під одним гребенем – в терапії. І всі до "цього" причетні. Важко. Дуже хочеться назад, у свій перев'язувальний кабінет. Але я розумію, що це трапиться нескоро. І терплю, як і решта. Зараз усім медикам нелегко... Вдома навіть готувати ніколи. В перші дні приходили – і трупами лягали!" – поділилася Суворова.

Вона додала, що від масок і захисту з'являється висип на шкірі, дихати важко, але в таких умовах доведеться працювати ще довго, адже кількість нових хворих тільки росте.

Зі свого боку президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом у країні. За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіша, ніж із COVID-19.

"Падали трупами": у Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

tut.by

"Падали трупами": у Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

tut.by

"Падали трупами": у Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати військовий парад до 9 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
Тег
вірус
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Депилы, пишите нормальные заголовки!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Инкогнито Назар, На Белоруси же нет корона вируса. Бацька сказав, шо треба лячить яго костром и дымком от костра та незабудь на трактар сесть. Трактар всех вылячить. Жрать, шо будяте?
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Жуматий Сергей
Жуматий Сергей
Отправьте в Белоруссию Супрун. Она быстро наведет порядок в тамошнем здравоохранении.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Жуматий Сергей, Лучше зеленых человечеков и самого вежливого президента. Он быстро всю страну ухлопает.
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