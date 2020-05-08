У Білорусі призначили президентські вибори: названо дату

Чергові вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.

Як повідомляє TUT.BY, за цю дату проголосувала більшість під час позачергового засідання Палати представників 8 травня.

Оскільки, відповідно до законодавства Білорусі, крайній день проведення виборів 30 серпня, депутати вибирали з чотирьох дат: 9, 16, 23 і 30 серпня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

На проведення виборів витратять 36,8 млн білоруських рублів (близько 400 млн грн).

На засідання, де депутати обговорювали дату виборів, пустили лише журналістів державних ЗМІ.

Нагадаємо, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко обіймає свою посаду вже 26 років – з 1994 року. Він вигравав вибори п'ять разів поспіль.

Як писав OBOZREVATEL, у найближчі п'ять років у Білорусі може бути ухвалена нова Конституція. Але майбутні президентські вибори відбудуться відповідно з чинним основним законом.

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