У Білорусі повідомили про затримання "координатора і спонсора" протестів у Мінську. Колаж

У Білорусі затримали "координаторів і спонсора" проведення масових протестів у Мінську. У одного з чоловіків в рюкзаку знайшли більше $10 тисяч, які нібито призначалися для плати учасникам масових заворушень.

Про це БЕЛТА повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі. Відзначається, що "координатор" знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь", звідки керував акціями в столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік керував діями трьох підлеглих. Вони в свою чергу керували сотнями", – пише агенство.

При затриманні "спонсор", у якого виявили гроші, чинив активний опір співробітникам органів внутрішніх справ, одному зламав ніс. Пишуть, що він був раніше судимий за незаконні з метою збуту придбання, зберігання та пересилання особливо небезпечних психотропних речовин і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Як писав OBOZREVATEL раніше, зіткнення в Мінську в третю ніч протестів тривали до третьої години ранку. В результаті частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці столиці.