У Білорусі повідомили про викрадення адвокатки Колесникової

У четвер, 24 вересня, в Білорусі перестала виходити на зв'язок адвокатка Людмила Козак, яка захищає опозиціонерку Марію Колесникову.

Про це повідомило TUT.BY з посиланням на слова адвоката Віктора Мацкевича. Чоловік Козак подав заяву про викрадення людини до РУВС Центрального району.

"О 13:50 Людмила розлучилася зі своєю колегою, з якої зустрічалася на вул. Комуністичній. Поспішала в судове засідання. У суд вона не приїхала. Машина припаркована на Комуністичній, закрита", – повідомив Мацкевич.

Він заявив, що, на його думку, зникнення правозахисниці пов'язано з її професійною діяльністю.

Раніше в СІЗО опинилися ще два адвоката, пов'язані з Координаційною радою і захистом його членів – Максим Знак і Ілля Салей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську суд Партизанського району 21 вересня відхилив скаргу захисту білоруської опозиціонерки Марії Колесникової і залишив її під вартою.

Колесниковій офіційно пред'явили звинувачення в публічних закликах до захоплення влади.