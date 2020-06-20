У Білорусі на протестах проти Лукашенка затримали понад 120 осіб: люди налякані

Затримання під час протестів в Білорусі

У містах Білорусі затримали понад 120 осіб на протестах проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента.

Інцидент, що налякав білорусів, стався в п'ятницю, 19 липня. Затримання проходили в Мінську, в Бобруйську, Гомелі, Вітебську, Могильові, Новополоцьку, Гродно, Молодечно та Орші, пише місцевий правозахисний центр "Весна" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У числі затриманих виявилися оператор агентства Reuters, журналісти білоруського бюро "Радіо Свобода", "Белсату", "Єврорадіо", а також фотограф Tut.by.

Затримання під час протестів в Білорусі TUT.BY

За даними видання "Радіо свобода", пізно ввечері всіх затриманих журналістів звільнили, також з відділень міліції відпустили кількох активістів.

Затримання під час протестів в Білорусі TUT.BY

Затримання під час протестів в Білорусі TUT.BY

Затримання під час протестів в Білорусі радіо свобода

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Мінську, а також обласних і районних центрах Білорусі в п'ятницю, 19 червня, продовжилися акції протесту проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента.