У Білорусі люди вийшли на Марш народовладдя: силовики вивели на вулиці військову техніку і відключили зв'язок. Фото і відео

У неділю, 8 листопада, в містах Білорусі проходить Марш народовладдя проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

З самого ранку влада вивела на вулиці військову техніку і відключила мобільний інтернет.

OBOZREVATEL стежить за подіями в Білорусі онлайн:

10:30 – На вулицях Мінська помітили колони військової техніки.

10:40 – У Мінську закрили всі станції третьої лінії метро: "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги", "Немига", "Фрунзенська". Потяги слідують без зупинки на даних станціях.

10:50 – У центрі Мінська були помічені великі групи ОМОНу.

11:00 – Світлана Тихановська підтримала всіх, хто планує вийти на Марш народовладдя.

"Ми протистоїмо беззаконню і насильству вже 90 днів. За ці 90 днів білоруси дали режиму зрозуміти, що він втратив легітимність і владу. Але що ще більш важливо – за ці 90 днів білоруси самі відчули, що народ – це справжня сила, якій не потрібні ніякі ідеологи, щоб знати, в якій країні ми хочемо жити", – йдеться в зверненні.

11:10 – У центр Мінська ввели бронетехніку, силовики збираються біля готелю "Європа".

11:20 – У Мінську біля Ратуші почалися затримання: силовики перейшли дорогу і схопили декількох осіб.

11:22 – Люди йдуть в сторону стели "Мінськ – місто герой" невеликими групами.

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