У Білорусі горіла фабрика. Відео з місця НП

У місті Жлобин (Білорусь) в суботу, 5 вересня, горіла будівля колишньої фабрики художньої інкрустації.

Як передає tut.by, пожежа сталася в залізобетонній триповерховій будівлі на вулиці Матросова, 39. Вогонь горів відкритим полум'ям, на місце НП прибули пожежники і ліквідували загрозу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причини пожежі поки невідомі. Як передають ЗМІ, приміщення на першому поверсі здаються в оренду, а інші не використовуються.

Відзначається, що в результаті НП ніхто не постраждав.

Пожежа в Білорусі на фабриці. gomel.today

Ніхто в результаті НП не постраждав. gomel.today

У Жлобіні відкритим вогнем горіла фабрика художньої інкрустації.



На жаль, https://t.co/SAPdczGoiG поки не зміг отримати інформацію про постраждалих, пошкодженому майні та причини загоряння від МНС. pic.twitter.com/NnwfjJLAAw - TUT.BY (@tutby) September 5, 2020

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі горіла багатоповерхівка, потерпілий помер в лікарні від опіків. Рятувальники на руках винесли чоловіка з вогню.

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