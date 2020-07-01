У Білорусі допустили до виборів президента шістьох кандидатів: хто побореться з Лукашенком

Крім Лукашенка, ЦВК Білорусі допустила до виборів президента ще п’ятьох кандидатів.

Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила відомості про кількість достовірних підписів на підтримку висування кандидатів у президенти країни.

Згідно з ними, боротьбу за пост глави держави продовжать шестеро претендентів, які зібрали необхідні 100 тисяч підписів виборців. Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що крім чинного білоруського лідера Олександра Лукашенка подавати необхідні для реєстрації кандидатом у президенти Білорусі документи можуть також Віктор Бабарика, Андрій Дмитрієв, Анна Канопацька, Світлана Тихановська і Сергій Черечня.

За даними білоруського Центрвиборчкому, президент Олександр Лукашенко зібрав 1 939 572 достовірні підписи, заарештований ексглава "Белгазпромбанку" Віктор Бабарика – 165 744, ексдепутатка парламенту Анна Канопацька – 146 588, глава Білоруської соціал-демократичної "Грамади" Сергій Черечня – 143 109, співголова громадського об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв – 106 841, викладачка іноземних мов і дружина заарештованого блогера Сергія Тихановського Світлана – 104 757.

Водночас один із опонентів Лукашенка – колишній керівник Парку високих технологій у Мінську Валерій Цепкало вибув із президентської гонки, оскільки Центрвиборчком Білорусі визнав дійсними лише 75 249 підписів на його підтримку.

Додамо, що збір підписів проходив з 21 травня по 19 червня. Їхню достовірність виборчкоми перевіряли в десятиденний термін після здачі підписних листів. На етапі висунення, з 20 червня по 4 липня, потенційні кандидати в президенти пропонують у ЦВК необхідні для реєстрації документи. Вона пройде з 5 по 14 липня. Після цього в Білорусі стартує період передвиборчої агітації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні.