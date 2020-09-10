У Білому Домі визнали, що Трамп применшував небезпеку коронавірусу

Білий дім визнав, що Трамп не говорив всю правду про коронавірус.

Президент США Дональд Трамп свідомо применшував небезпека коронавірусу в своїх публічних виступах.

Представниця Білого дому Кейлі Макенані на брифінгу 9 вересня підтвердила ці дані, проте вона додала, що глава держави таким чином намагався не допустити хаосу в країні, передає CNN.

Як пише у своїй новій книзі "Лють" журналіст Боб Вудворд, Трамп зізнався йому, що свідомо применшував значення коронавірусу на початку року, знаючи про те, що він смертельний і набагато небезпечніше сезонного грипу, передає Washington Post.

"Ви просто дихаєте повітрям, ось як це відбувається ... Це дуже делікатне питання. Крім того, він більш смертельний, ніж навіть важкий грип", – сказав Трамп Вудворду 7 лютого.

При цьому в лютому Трамп говорив американцям, що вірус не гірше сезонного грипу, публічно передбачав, що до квітня він зникне. Також він заявляв уряд США повністю контролює захворювання.

Пізніше, 19 березня, президент США сказав журналісту, що свідомо применшував загрозу коронавірусу.

Зі свого боку представниця Білого дому пояснила, що Трамп лише не робив наголос на тому, наскільки захворювання може бути небезпечним.

"Ви обрізали другу частину цитати", – заявила Макенані у відповідь на прохання журналістки прокоментувати оприлюднені уривки з книги.

"У другій частині цитати, про яку ви промовчали, він чітко говорить, що не хоче хаосу. Через кілька днів після інтерв'ю з Вудвордом президент Трамп сказав: "Я хочу, щоб вони (жителі США) зберігали спокій". Тому цей президент зробив те, що роблять лідери, він зберігав спокій і рішучість", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за підписання мирної угоди між Ізраїлем і ОАЕ.

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