У Берліні автомобіль протаранив натовп: багато постраждалих

У Берліні в суботу, 29 грудня, автомобіль на великій швидкості влетів у натовп.

За інформацією Berliner Zeitung, аварія трапилася в районі Веддинг. В результаті ДТП п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості і були доправлені до лікарень.

Повідомляється, що водій не впорався з керуванням, через це автомобіль вилетів на тротуар. Також з'явилася інформація про те, що водій міг бути п'яним.

Наразі поліція встановлює причини і обставини аварії. Про стан постраждалих інформації поки немає.

ДТП у Берліні Berliner Zeitung

ДТП у Берліні Spreepicture

ДТП у Берліні Spreepicture

Автомобіль влетів у натовп Gedanken

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня у місті Реклінгхаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) авто в'їхало у натовп на автобусній зупинці. Одна людина загинула, травмовано 10 осіб у віці від 17 до 67 років.