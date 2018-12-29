У Берліні автомобіль протаранив натовп: багато постраждалих

У Берліні в суботу, 29 грудня, автомобіль на великій швидкості влетів у натовп.
За інформацією Berliner Zeitung, аварія трапилася в районі Веддинг. В результаті ДТП п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості і були доправлені до лікарень.
Повідомляється, що водій не впорався з керуванням, через це автомобіль вилетів на тротуар. Також з'явилася інформація про те, що водій міг бути п'яним.
Наразі поліція встановлює причини і обставини аварії. Про стан постраждалих інформації поки немає.
ДТП у Берліні
Berliner Zeitung
ДТП у Берліні
Spreepicture
ДТП у Берліні
Spreepicture
Автомобіль влетів у натовп
Gedanken
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня у місті Реклінгхаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) авто в'їхало у натовп на автобусній зупинці. Одна людина загинула, травмовано 10 осіб у віці від 17 до 67 років.