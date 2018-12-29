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У Берліні автомобіль протаранив натовп: багато постраждалих

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У Берліні в суботу, 29 грудня, автомобіль на великій швидкості влетів у натовп.

За інформацією Berliner Zeitung, аварія трапилася в районі Веддинг. В результаті ДТП п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості і були доправлені до лікарень.

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Повідомляється, що водій не впорався з керуванням, через це автомобіль вилетів на тротуар. Також з'явилася інформація про те, що водій міг бути п'яним.

Наразі поліція встановлює причини і обставини аварії. Про стан постраждалих інформації поки немає.

ДТП у Берліні

ДТП у Берліні

Berliner Zeitung

ДТП у Берліні

ДТП у Берліні

Spreepicture

ДТП у Берліні

ДТП у Берліні

Spreepicture

Автомобіль влетів у натовп

Автомобіль влетів у натовп

Gedanken

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня у місті Реклінгхаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) авто в'їхало у натовп на автобусній зупинці. Одна людина загинула, травмовано 10 осіб у віці від 17 до 67 років.

Місце
НімеччинаБерлін
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