У Берліні авто протаранило натовп пішоходів: багато жертв

У столиці Німеччини Берліні в п'ятницю, 6 вересня, автомобіль врізався в натовп пішоходів на тротуарі.

У результаті ДТП мінімум четверо осіб загинули, ще троє отримали травми, передає la Repubblica. Відомо, що серед жертв – немовля.

Аварія трапилася близько 7 години вечора за місцевим часом. У машині перебували двоє людей, пасажиром була мама водія. Обидвоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото з місця аварії Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Ще одна постраждала, за даними morgenpost.de – шестирічна дівчинка, вона госпіталізована.

Поліція почала розслідування, наразі інцидент розглядається як серйозна ДТП, а не терористичний акт.

Відомо, що машина мчала на великій швидкості по Інваліденштрассе. Попередньо, водій Porsche втратив керування над машиною і злетів із дороги, після чого врізався в людей і влетів у будівельний паркан.

Фото з місця аварії Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото з місця аварії Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото з місця аварії Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото з місця аварії morgenpost.de

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині на автобані A9 під Лейпцигом перекинувся автобус Flixbus. У результаті одна особа загинула, більше 70 постраждали.

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