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8 вересня • оновлено в 11:21
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У Берліні авто протаранило натовп пішоходів: багато жертв

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У столиці Німеччини Берліні в п'ятницю, 6 вересня, автомобіль врізався в натовп пішоходів на тротуарі.

У результаті ДТП мінімум четверо осіб загинули, ще троє отримали травми, передає la Repubblica. Відомо, що серед жертв – немовля.

Аварія трапилася близько 7 години вечора за місцевим часом. У машині перебували двоє людей, пасажиром була мама водія. Обидвоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Ще одна постраждала, за даними morgenpost.de – шестирічна дівчинка, вона госпіталізована.

Поліція почала розслідування, наразі інцидент розглядається як серйозна ДТП, а не терористичний акт.

Відомо, що машина мчала на великій швидкості по Інваліденштрассе. Попередньо, водій Porsche втратив керування над машиною і злетів із дороги, після чого врізався в людей і влетів у будівельний паркан.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

morgenpost.de

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині на автобані A9 під Лейпцигом перекинувся автобус Flixbus. У результаті одна особа загинула, більше 70 постраждали.

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Місце
Німеччина Берлін
Теги
ДТП смерть померла дитина фотографии
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
У водителя под сиденьем лежит загранпаспорт России с несуществующим номером. Проверьте внимательно. Номер паспорта передам позже телетайпом.
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