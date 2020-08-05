У Бейруті назвали колосальну суму збитку від вибуху: ситуація катастрофічна
У Бейруті оцінили збитки від вибухів.
Збиток від вибуху в Бейруті, в результаті якого загинули понад 100 осіб, складе від $3 млрд до $5 млрд або навіть більше.
Таку заяву зробив губернатор столиці Лівану Марван Аббуд, передає телеканал LBC. Він також повідомив, що під час робіт на місці вибуху в порту загинули десять рятувальників, сотні людей залишилися без житла.
Відзначимо, що ВВП всього Лівану – приблизно $57 млрд.
Крім того, глава МОЗ Лівану Хамад Хасан заявив, що збиток після вибуху посилюється поширенням коронавірусу. За його словами, ситуація "катастрофічна в повному розумінні слова".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Загинули щонайменше 78 осіб, чотири тисячі осіб постраждали.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у Бейруті – це результат атаки, а не нещасний випадок.
Водночас повідомлялося, що вибух трапився в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.
Потужні вибухи в Бейруті потрапили на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор йде знімати наслідки події.
Також у мережі опублікували свіжі відео з ліванського міста Бейрут, де трапився потужний вибух.