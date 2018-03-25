У Барселоні відбулися сутички через затримання Пучдемона

У Барселоні проходять масові акції протесту після затримання колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Мітингувальники зібралися недалеко від представництва Іспанії в Каталонії, передає 24 Horas.

Відзначається, що між протестуючими та поліцією почалася перепалка. В сторону каталонських сил правопорядку летіли пляшки, банки і запальнички. Учасники акції кричали на адресу представників правоохоронних органів "зрадники" та закликали їх "не підкорятися" владі Іспанії. Вони намагалися прорвати поліцейський кордон. В результаті поліція застосувала гумові кийки.

Протести в Барселоні

Крім того, протест організували перед консульством Німеччини в Барселоні.

Протести в Барселоні

Ініціаторами протестів виступили громадські організації "Каталонська національна асамблея" і Omnium Cultural. Вони закликали провести акції біля всіх представництв іспанського уряду в столицях каталонських провінцій. "Комітети на захист республіки" закликають провести загальний страйк.

Протести в Барселоні

Нагадаємо, у жовтні 2017 року в Каталонії уряд Пучдемона організував незаконний референдум, що призвело до одностороннього проголошення незалежності регіону від Іспанії. За звинуваченням у заколоті Пучдемону загрожує до 30 років в іспанській в'язниці.

Протести в Барселоні

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Іспанія назвала свої втрати від кризи в Каталонії.