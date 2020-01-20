Головна Новини
21 січня • оновлено в 00:53
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Ракети вибухнули біля посольства США: в Іраку завдали ударів по "зеленій зоні"

551
Читати матеріал російською

У ніч на вівторок, 21 січня, "зелену зону" Багдада (Ірак) обстріляли з ракет.

Як передає "РИА Новости", у районі посольства США впали мінімум три ракети. Попередньо, жертв у результаті обстрілу немає, про постраждалих поки не повідомляється (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Із посольства чутні сигнали повітряної тривоги", – процитувало агентство співрозмовника. У соцмережах також повідомили про завивання сирен.

Новини
Обстріляли з "Катюші": в Іраку знову атакували військову базу США

Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами

Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами

Газета.Ру

Правоохоронці підтвердили, що три ракети "Катюша" впали в зелену зону Багдада, не заподіявши жодних жертв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Ірак Багдад
Теги
видео ракети
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги