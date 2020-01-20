Ракети вибухнули біля посольства США: в Іраку завдали ударів по "зеленій зоні"

У ніч на вівторок, 21 січня, "зелену зону" Багдада (Ірак) обстріляли з ракет.

Як передає "РИА Новости", у районі посольства США впали мінімум три ракети. Попередньо, жертв у результаті обстрілу немає, про постраждалих поки не повідомляється (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Із посольства чутні сигнали повітряної тривоги", – процитувало агентство співрозмовника. У соцмережах також повідомили про завивання сирен.

Ілюстрація. Багдад обстріляли ракетами Газета.Ру

Правоохоронці підтвердили, що три ракети "Катюша" впали в зелену зону Багдада, не заподіявши жодних жертв.

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"Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately. " Pic.twitter.com/F1lpbWm9RE - Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

#Irak La cellule de sécurité confirme que 3 roquettes Katyusha sont tombées dans la zone verte de #Bagdad, sans faire de victimes. #Iraq #Baghdad #GreenZone pic.twitter.com/IUGSQ5rqlO - Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше, 8 січня, Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет. Це був не перший напад на американські об'єкти в Іраку.

При цьому через кілька годин поблизу Тегерана був збитий український літак, у результаті чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.

Уже 10 січня США ввели нові жорсткі санкції проти Ірану. Не тільки проти компаній, але й перших осіб держави.

14 січня в Іраку знову атакували американську військову базу "Таджі" на півночі від Багдада.

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