Ракети вибухнули біля посольства США: в Іраку завдали ударів по "зеленій зоні"

У ніч на вівторок, 21 січня, "зелену зону" Багдада (Ірак) обстріляли з ракет.

Як передає "РИА Новости", у районі посольства США впали мінімум три ракети. Попередньо, жертв у результаті обстрілу немає, про постраждалих поки не повідомляється (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Із посольства чутні сигнали повітряної тривоги", – процитувало агентство співрозмовника. У соцмережах також повідомили про завивання сирен.

Правоохоронці підтвердили, що три ракети "Катюша" впали в зелену зону Багдада, не заподіявши жодних жертв.

"Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately. " Pic.twitter.com/F1lpbWm9RE