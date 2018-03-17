"Тут поливають рис борщем": як українці знайшли себе в райському куточку

Сім'я Пересипкіна, одного разу побувавши на Філіппінах, вирішила кинути собі виклик і спробувати побудувати бізнес на далеких островах. 5-й рік одесити живуть на острові Палаван і годують клієнтів українською кухнею в кафе "Одеса-мама".

Про те, чому потрібно виділити багато часу на акліматизацію, як почати будувати бізнес, прийняти ментальні особливості місцевих жителів і, незважаючи на труднощі, радіти життю – в розповіді глави сім'ї Євгенія Пересипкина "Обозревателю".

Історія переїзду

У 2012 році ми вирішили відкрити нові горизонти і почали думати, куди відправитися. Вибір припав на Філіппіни, і ми вирушили "на розвідку" в 2014 році. На місці зрозумівши, що можемо займатися тим же, чим і в Одесі (сфера громадського харчування), прийняли рішення про переїзд до міста Ель-Нідо, яке знаходиться на острові Палаван.

У той же час ми не відмовлялися від українського громадянства. Це була бізнес-міграція, новий етап у житті. У 2015 році до нас приєдналася дочка, яка перший час допомагала тут, а в 2016 році отримала ліцензію диспетчера тихоокеанського регіону і переїхала до Маніли.

Чому саме Філіппіни

Сукупність різних чинників: клімат, близька до європейської ментальність. Англійська мова - друга державна. Європейцям простіше ужитися з католиками, нехай навіть в Південно-Східній Азії. Мій попередній досвід роботи був пов'язаний зі сферою громадського харчування в туристичному секторі. А тут туризм - галузь, яка швидко розвивається.

До того ж, важливим фактором стало те, що молодшому синові належало доучуватися в старшій школі. І потім отримувати подальшу освіту (він вирішив пов'язати кар'єру з хірургією). Філіппінська освіта непогана і визнається в світі. А по поєднанню цін /якість - найоптимальніша. Воно базується на американській системі освіти і на американському принципі доказової медицини.

Наскільки складно відкрити бізнес

Привабливих умов для емігрантів немає. Це досить закрите суспільство з точки зору трудової і бізнес-еміграції. Для залучення великого бізнесу тут є певні пільги, а для середнього та малого бізнесу - немає.

Більш того, є обмеження по сфері діяльності. У деяких галузях взагалі заборонені іноземні інвестиції. В нашій галузі - готельне господарство і громадське харчування, є певні обмеження для іноземців, але вони не такі вже критичні. З ними можна впоратися.

Відкрити свій бізнес з одного боку легко (в плані організаційної частини), з іншого - не дуже. А саме, можна зареєструвати фірму зі статутним капіталом, 100% буде іноземна власність. Правда, обіг починається з 200 тисяч доларів. Так що це не зовсім для малого бізнесу. Або з місцевими партнерами, 60/40, на користь місцевих, які найчастіше є досить умовними партнерами.

Також присутні на шляху вирішення питань ще й технічні проблеми - тут відчувається спадщина американців: довжина в дюймах і футах, а ось площа в квадратних метрах. Всі масові характеристики в кілограмах, а об'ємні - в галонах. Переклад технічних термінів може завести в глухий кут. Тут все локальне, побудоване на іспанській, перекручене на англійську, і використовується лівий аналог або синонім. Іноді складно пояснити, що шукаєш.

Як місцеві сприйняли кафе української кухні?

Філіппінці дуже консервативна нація: у харчових, питних пристрастях, у відносинах, звичках і т. д. Українська кухня для них дивина. Так, можуть зайти, спробувати, оцінити, але не можна сказати, що вони почнуть регулярно заходити, щось пробувати - скоріше ні. У нас є всього пара філіппінських друзів, які регулярно купують вареники з картоплею і сиром для дітей.

Зате серед туристів наш заклад користується популярністю. Наші клієнти - канадці, американці, ізраїльтяни, європейці. Якщо не пробували, то про українську кухню чули. Що вже говорити про поляків, словенців, румунів, чехів!

Пивоварня

Якщо ідея української кухні належала дружині, то з пивоварнею - моя задумка. З'явилася вона відразу після приїзду, так як все пиво тут - мас-маркет. На 100 мільйонне населення близько 30 крафтового пивоварень. Але на острові Палаван ми - єдина крафтова пивоварня.

Реалізувати ідею було не просто. Устаткування тут не роблять, з китайським не хотілося зв'язуватися, а американське і європейське виходило за межі кошторису. Ми знайшли українську компанію, яка виробляє обладнання за європейськими технологіями. Його і замовили, зібрали в Україні, протестували, розібрали назад і завантажили в 20-ти футовий контейнер, який був відправлений морем в Філіппіни.

У цій справі мені допоміг друг Роман Горбаченко і ось уже рік він з нами. Ми разом це обладнання збирали, налаштовували, починали варити методом многопаузного затирання і продовжуємо варити далі ... Власне, це продукт колективної творчості.

За смаком напій припав, в тому числі і місцевим, але вони не є основними клієнтами. В силу того, що обладнання дороге, інгредієнти заморські, то продукт виходить в два рази дорожче, ніж пиво мас-маркету.

Іноземні туристи п'ють і без удаваної скромності скажу, пиво у нас вийшло! Особливо приємні відгуки від чехів і німців, які знаються в цьому напої.

Дефіцит

Була проблема з буряком, так як з Маніли йому летіти годину або добу поромом. Але недавно він з'явився в мережі великих супермаркетів на нашому острові. Правда, дорогувато - 3,5 долара за кілограм. Проте без неї борщ не звариш! Ну і спеції звичайно!

У тій же Манілі є індійські, пакистанські. Правильний набір хороших спецій можна підготувати. Раз на півроку з Привозу передається кілька кілограм спецій і гірчичного порошку, так як ми самі готуємо гірчицю.

Помилки і поради

Рекомендую приїхати і відразу ж зосередитися на кліматичній, психологічної та ментальної акліматизації. Пострадянському людині деякі речі тут будуть незнайомі або незрозумілі. Це не пов'язано з Південно-Східною Азією. Це пов'язано з іншою цивілізацією, не "совкової". На Філіппінах потрібно бути гнучким, мобільним і мати авантюрний склад характеру.

клієнти

За останні два роки додалося туристів з України. Перший рік роботи нашого кафе на період ізраїльських релігійних свят, до 95% клієнтів кафе становили громадяни Ізраїлю, у яких бабуся чи дідусь були з України.

Оскільки ми з Одеси і знайомі з правилами приготування їжі, то це допомагало. Звичайно, свідоцтва про кошерності нам не бачити з відомих причин. Проте правила приготування знаємо. І ті, хто не дуже релігійний, а просто намагається дотримуватися правил кошерного харчування - часто до нас заходять.

На фейсбуці є група для ізраїльтян, що подорожуватимуть Філіппінами. Там було багато матеріалів, присвячених нам. На жаль, не знаю івриту і не міг навіть коментар написати. Була у нас така локальна хохма, повестися табличку на вході "Товариство україно-ізраїльської дружби. Палаванська філія".

У нас є дві стіни, де люди з усього світу пишуть відгуки. Близько 100 держав вже тут відзначилися!

Пошук персоналу і особливості філіппінців

Перші два тижні дружина і дочка працювали на заготовках, а ввечері ми з сином продавали. Потім розмістили оголошення про те, що потрібні співробітники. Філлпінци - нація не постійна і за сезон може зміниться дві команди. У них відсутня мотивація.

Наприклад, в перерахунку на гривні, якщо зарплата 3 тисячі, то вона перекриває базові потреби. І це відразу зупиняє їх самостійний зростання. Якщо ж зарплата 5-6 тисяч, це означає, що він може в кредит купити мотобайк, і вже не розуміє, що йому з цими грошима робити. Навіщо купувати новий будинок, якщо він відмінно живе в очеретяної халабуди.

Тропіки - це райський куточок. Не треба напружуватися, щоб отримати якийсь мінімальний набір. Ось це волелюбність, нетерпимість пресингу переростає в недбалість. Для них характерний підлітковий інфантилізм "все задоволення тут і зараз", ніхто не замислюється про день завтрашній, бо цей день настане і все буде добре.

А кому вдалося подолати легке нехлюйство, то з них виходять хороші працівники, тому що вони позитивно налаштовані. Постійно посміхаються, пританцьовують і співають. Це не від дурості, а тому що вони дійсно щасливі!

Вони вітряні, образливі, ревниві. Є моменти, які негативно позначаються на роботі. Але це не про нашу команду. Нам пощастило, нам дуже пощастило, і у нас сімейна атмосфера.

Наприклад, хлопець, який зараз займає позицію шефа, прийшов до нас зі складу риби. Толком нічого готувати не вмів. Але він виявився виконавчим. Навчити філіппінців просто - один раз дивляться, другий раз роблять неправильно. Ти виправляєш і за третім разом все виходить. Зараз члени нашої родини або відвідувачі не можуть відрізнити хто варив борщ: мама або філіппінські співробітники.

У філіппінців немає культури супів, тому коли вони їдять наш борщ, то можуть поливати їм рис і є. Видовище не для людей зі слабкими нервами!

смак України

Одна українська родина пройшла наше кафе і вирішила поїсти філіппінської кухні. Але так як на той момент вони подорожували досить довго, то втомилися від місцевої жирної їжі і повернулися до нас. Фраза: "Ти що, не можеш поїсти вдома нормальних вареників", - прозвучала з порога. Розговорилися, і виявилося, ця сім'я - господарі найвідомішою вареничної в Одесі!

Вони сказали, що захоплені м'якістю тесту і смаком наших вареників! Як можна було передати їх смак на іншому кінці світу! Ось таку похвалу ми отримали від головної вареничної півдня України!

В підсумку

Проживаючи в одному з найкрасивіших місць на планеті, ми робимо те, що нам подобається. Даруємо шматочок будинку для тих українців, хто живе в різних точках планети і, подорожуючи на Філіппіни, має можливість насолодитися смаком української кухні.

Запрошую всіх, хто ще роздумує куди їхати - забирайтеся якнайдалі! Чим далі від звичних маршрутів, тим більше незвичайного і незвіданого. Палаван входить в десятку визнаних точок для відвідування серед туристичних природних місць. Так як саме на цьому острові джунглі збереглися в первозданному вигляді. Це рай для любителів еко-туризму і живої природи! Ласкаво просимо!