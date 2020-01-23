Туша розміром з автомобіль: до берегів Британії винесло морське чудовисько. Фотофакт

У місті Грейт-Ярмут (Британія) 42-річний житель Тім Картер випадково виявив тушу величезної невпізнаної тварини під час прогулянки по узбережжю протоки Солент на півночі Ла-Маншу.

Фото знахідки розміром з автомобіль чоловік відправив експертам, щоб з'ясувати, що це таке, передає Сегодня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Спочатку я подумав, що це згусток пальмового масла. Але потім придивився і зрозумів, що це якась органічна матерія або щось в цьому роді. У неї була така собі волокниста текстура. Ніколи не зустрічав нічого схожого", – розповів чоловік в інтерв'ю виданню The Daily Star.

До берегів Британії винесло морське чудовисько Pen News/Tim Carter

Швидше за все, йому попався глобстер – фрагмент туші великої морської тварини, наприклад, акули або кита, яку важко ідентифікувати через сильне розкладання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що заросле легендами Лох-Неське чудовисько, яке нібито мешкає в однойменному шотландському озері (Великобританія), насправді є гігантським вугром.

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