15.08 Курс лиры приблизился к шести за доллар. Наверное, скоро объявят национальный праздник, хотя ситуация скорее похожа на анекдот про ребе, посоветовавшего решить жилищную проблему покупкой собаки, козы и коровы.

Турция повысила пошлины на американские товары в два раза. Ставка на автомобили из США отныне 120%, алкоголь - 140%, рис - 50%. Вот только товарооборот между двумя странами очень скромный. США продают в Турцию товаров на 11 миллиардов долларов, а покупают на 8 миллиардов. Это прошлогодние данные. Причем именно турки нарастили свой экспорт в США на 30% по сравнению с 2016-м годом. По ним пошлины бьют сильнее.

Для Америки товарооборот с Турцией это 0.4% (импорт) и 0.6% (экспорт) всей внешней торговли. Для Турции США это 5% импорта и почти 7% экспорта. Без глубокого исследования структуры торговли двух стран и ее связи с ВВП видно - если Турция исчезнет (в торговом смысле), в США этого не заметят, а исчезновение американского рынка способно покалечить турецкий экономический рост.

У специалиста по Японии Василия Головнина есть текст за 4 августа о том, как в ярко начавшейся торговой войне Трампа с Китаем, Пекин сдулся в третьем раунде.

В первых двух гиганты померились торговлей на 50 миллиардов долларов. В третьем Трамп вытащил 200 миллиардов и оказалось, что Китаю нечем мериться, а США не использовали даже половины своего торгового размера.

Импортозамещение по-турецки - это предложение заменить айфон местным смартфоном Вестель Венус. Его можно назвать самым турецким телефоном. В нем местного производства пластиковый корпус, батарея и материнская плата. Конкурирует в одном сегменте с русским смартфоном "Иной".

16.08. Лира медленно восстанавливается. Сегодня курс 5.88 за доллар.

Партнер Эрдогана в парламенте лидер националистов Девлет Бахчели предложил перевести договоры концессии в национальную валюту.

Пару дней назад я переводил текст Йылмаза Оздиля о том, на каких условиях строились инфраструктурные проекты Турции, ставшие визуальными достижениями правления Эрдогана.

По мосту Османгази через Измирский залив концессионеры получили гарантию на 22 года: точка рентабельности доя инвестора - 14 млн 600 тысяч машин ежегодно. Каждая должна платить за проезд 35 долларов плюс 8% НДС. Если меньше, концессионер получает компенсацию разницы из бюджета. В прошлом году проехало 5 миллионов, значит налогоплательщики только за один мост заплатили 350 млн долларов компенсации.

Через третий Босфорский мост имени султана Селима Грозного и тоннель под Мраморным морем "Евразия" тариф составляет 4 доллара+НДС за машину. Норматив для третьего моста 50 миллионов машин в год. Пока достигли 15. Значит 140 млн долларов концессионер получает из бюджета.

Предложение националистов сегодня поддержала оппозиционная республиканская народная партия. Вот только договоры концессии, скорее всего, подпадают под международный арбитраж.

Короче, для картинки сожгли однодолларовые купюры и разбили кувалдой пару айфонов, а султанские договоры почему не в рублях или юанях?