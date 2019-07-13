Туреччина похвалилася російськими С-400 і нарвалася на гнів США

Міноборони Туреччини показало в мережі фотографії поставки першої партії елементів російських зенітних ракетних комплексів С-400.
На знімках видно кілька тягачів і транспортно-заряджаючих машин зі складу ЗРК. Відзначається, що поставки інших елементів у рамках укладеного з РФ контракту продовжаться найближчим часом.
У той же час члени комітетів зі Збройних сил і з міжнародних справ Сенату США закликали президента країни Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччини через придбання С-400. Відповідну заяву було опубліковано на сайті комітету з міжнародних справ.
Прес-служба Міноборони Туреччини
"Беручи поставки С-400 з Росії, президент Ердоган вибрав небезпечне партнерство з Путіним на шкоду безпеці Туреччини, економічному процвітанню і цілісності альянсу НАТО", – сказано в ньому.
Прес-служба Міноборони Туреччини
Прес-служба Міноборони Туреччини
Прес-служба Міноборони Туреччини
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali'nden fotoğraflar. https://t.co/Jp27tuzPJb pic.twitter.com/2PQ485w8Vw- TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що відстрочок щодо поставок С-400 не передбачається. США виступали проти поставок російських ЗРК до Туреччини, що входить у НАТО, і пригрозили санкціями.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!