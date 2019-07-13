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Туреччина похвалилася російськими С-400 і нарвалася на гнів США

2.4т Читати матеріал російською

Міноборони Туреччини показало в мережі фотографії поставки першої партії елементів російських зенітних ракетних комплексів С-400.

На знімках видно кілька тягачів і транспортно-заряджаючих машин зі складу ЗРК. Відзначається, що поставки інших елементів у рамках укладеного з РФ контракту продовжаться найближчим часом.

У той же час члени комітетів зі Збройних сил і з міжнародних справ Сенату США закликали президента країни Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччини через придбання С-400. Відповідну заяву було опубліковано на сайті комітету з міжнародних справ.

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Туреччина похвалилася російськими С-400 і нарвалася на гнів США

Прес-служба Міноборони Туреччини

"Беручи поставки С-400 з Росії, президент Ердоган вибрав небезпечне партнерство з Путіним на шкоду безпеці Туреччини, економічному процвітанню і цілісності альянсу НАТО", – сказано в ньому.

Туреччина похвалилася російськими С-400 і нарвалася на гнів США

Прес-служба Міноборони Туреччини

Туреччина похвалилася російськими С-400 і нарвалася на гнів США

Прес-служба Міноборони Туреччини

Туреччина похвалилася російськими С-400 і нарвалася на гнів США

Прес-служба Міноборони Туреччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що відстрочок щодо поставок С-400 не передбачається. США виступали проти поставок російських ЗРК до Туреччини, що входить у НАТО, і пригрозили санкціями.

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Туреччина
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
где комменты оппонентов с криками рашкафсе?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури "Триумфы" ,кстати на "Русланах" прилетели,когда арестовывать побежите???!!!)))))))))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Эрдоган принял решение закупить на окраине два-три десятка галытчанских дикарей для мытья унитазов в новых частях турецких ПВО.
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