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11 травня • оновлено в 00:00
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Туреччина готується до відкриття туристичного сезону: що можна і не можна буде на відпочинку

2.3т
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Туреччина готується до відкриття туристичного сезону: у кінці травня планується відновлення внутрішнього авіасполучення, а в червні – після попереднього узгодження з певними країнами – міжнародне.

Про це повідомив турецький міністр культури і туризму Мехмет Ерсой в інтерв'ю телеканалу CNN Türk, розповівши про обмеження, які торкнуться туристів.

За його словами, готелі та заклади громадського харчування повинні будуть дотримуватися строгих правил для запобігання поширенню коронавірусу: забезпечення дистанції між людьми, впровадження правил гігієни, спеціальні курси підготовки для співробітників готелів і ресторанів.

Туреччина відкриває туристичний сезон

Туреччина відкриває туристичний сезон

Всесвіт-тур

Повідомляється також, що ресторани в Туреччині відмовляться від шведського столу: їжа і напої будуть видаватися відпочивальникам виключно співробітниками установ.

Крім того, в Туреччині оприлюднять дані про можливість медичного обслуговування в туристичних районах.

Ерсой зазначив, що до кризи, викликаної пандемією коронавірусу, Туреччина розраховувала на обслуговування у 2020 році 58 млн туристів. Зараз міністр передбачає, що відкриються до 60% готелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політолог Дмитро Абзалов озвучив прогноз, що першими країнами, які зважаться відкрити кордони для туристів після пандемії коронавірусу, стануть Греція, Італія і Туреччина.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Туреччина
Тег
туризм
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Через пару недель узнаем как украинцы от голода умирали во время карантина.
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