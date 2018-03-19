"Цільова установка": в Росії показали підтасовування явки на виборах Путіна

Основні зусилля Центральної виборчої комісії Російської Федерації на чергових виборах глави держави були спрямовані на підтасовування явки.

"А ось і математика приспіла. Як і очікувалося, основні зусилля були спрямовані на підтасовування явки: подивіться, які чудові зубці на 70, 75, 80, 85 і 90 відсотках. Очевидно, що 70 відсотків - була цільова установка", - написав у Facebook екс-заступник міністра фінансів Росії і колишній перший заступник голови правління Центробанку Сергій Алексашенко.

Він додав, що на цьому тлі махінації з підрахунком голосів на користь діючого президента РФ Володимира Путіна були не такі значущі.

Новини Друг України привітав Путіна з перемогою на виборах

"При такому наборі конкурентів уних не було особливої потреби", - наголосив Алексашенко.

Крім того, він оприлюднив підсумкову оцінку.

"Підсумкова оцінка: сфальсифікована явка склала трохи менше 10 мільйонів голосів, і, думаю, мало у кого є сумніви в тому, кому вони дісталися", - резюмував екс-заступник голови правління Центробанку.

Як повідомляв "Обозреватель", вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін виграв із великим відривом від інших кандидатів. Незважаючи на попередження з боку лідерів Заходу, в анексованому Криму і Севастополі все ж провели вибори.

Президент України Петро Порошенко назвав цей процес "фількіною грамотою". Під час голосування незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручаннях у виборчих процес.

Путіна привітали деякі світові лідери, однак країни Заходу поки утрималися.