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ПолітикаЕкономіка

"Цільова установка": в Росії показали підтасовування явки на виборах Путіна

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Основні зусилля Центральної виборчої комісії Російської Федерації на чергових виборах глави держави були спрямовані на підтасовування явки.

"А ось і математика приспіла. Як і очікувалося, основні зусилля були спрямовані на підтасовування явки: подивіться, які чудові зубці на 70, 75, 80, 85 і 90 відсотках. Очевидно, що 70 відсотків - була цільова установка", - написав у Facebook екс-заступник міністра фінансів Росії і колишній перший заступник голови правління Центробанку Сергій Алексашенко.

Він додав, що на цьому тлі махінації з підрахунком голосів на користь діючого президента РФ Володимира Путіна були не такі значущі.

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"При такому наборі конкурентів уних не було особливої потреби", - наголосив Алексашенко.

Крім того, він оприлюднив підсумкову оцінку.

"Підсумкова оцінка: сфальсифікована явка склала трохи менше 10 мільйонів голосів, і, думаю, мало у кого є сумніви в тому, кому вони дісталися", - резюмував екс-заступник голови правління Центробанку.

Як повідомляв "Обозреватель", вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін виграв із великим відривом від інших кандидатів. Незважаючи на попередження з боку лідерів Заходу, в анексованому Криму і Севастополі все ж провели вибори.

Президент України Петро Порошенко назвав цей процес "фількіною грамотою". Під час голосування незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручаннях у виборчих процес.

Путіна привітали деякі світові лідери, однак країни Заходу поки утрималися.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента Росії
Особи
Володимир ПутінСергій Алексашенко
Місце
Росія
Об'єкти
розслідуванняЦВК
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