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11 вересня • оновлено в 00:18
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Цілилися в Нетаньягу? Сектор Газа вдарив ракетами після скандальної заяви Ізраїлю: відео

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У вівторок, 10 вересня, з території сектора Газа були випущені дві ракети по південному Ізраїлю, в результаті чого ледь не постраждав прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, який у цей час виступав перед виборцями.

Підтверджуюче відео з'явилося в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що прем'єра повели зі сцени охоронці, як тільки почулося виття сирен. Через кілька хвилин Нетаньягу повернувся і продовжив промову.

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Нетаньягу після слів про анексію обстріляли ракетами

Нетаньягу після слів про анексію обстріляли ракетами

Скріншот з відео

Примітно, що метою міг бути сам прем'єр, оскільки пряма трансляція його виступу велася в соціальних мережах, отже місце його знаходження було відомо всім глядачам.

Як уточнює з посиланням на ізраїльські сили оборони The Times of Israel, ракети випустили по містах Ашдод і Ашкелон. Обидві були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Стало відомо про одну постраждалу – 46-річна жінка не встигла сховатися у сховище, в результаті чого отримала сильне нервове потрясіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим Нетаньягу зробив скандальну заяву, пообіцявши анексувати палестинські поселення на Західному березі Йордану

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
Тег
ракети
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