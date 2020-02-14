"Це все вплив України!" Чашка чаю по-білоруськи викликала гучний скандал у Росії

Житель Білорусі Араміас Мірак'ян став фігурантом гучного мовного скандалу, який знайшов відгук навіть у Росії. Зокрема, в кафе Мінська він попросив чашку чаю білоруською мовою, однак продавчиня відмовилася приймати його замовлення "не російською" і пригрозила викликати охорону.

Ситуацію мінчанин описав у дописі на Facebook і нарвався на критику: в коментарях на нього налетіли розлючені росіяни, почавши писати про "білоруський фашизм", до всього іншого історію миттю підхопили пропагандистські росЗМІ. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Мірак'яна, він дійсно образився через поведінку працівниці кафе, сказав, що залишить запис у книзі скарг, але так і не зробив цього, просто попросивши викликати адміністратора. Вони вибачилися і конфлікт начебто був вичерпаний. Однак після "хайпу" в соцмережах на нього відреагувала навіть Радфед Росії, що призвело до ще більшої кількості погроз на його адресу за такий вчинок.

Білоруса Араміаса Мірак'яна піддали погрозам через мовний скандал

"Націоналізм у Білорусі можна порівняти із джином, випущеним із пляшки. Він піднімає голову в Білорусі через вплив України!" – заявив сенатор Ігор Морозов.

"Людина, яка прийшла просто попити чаю в кафе, почувається так, ніби потрапила у країну абсурду. Я очікував чого завгодно. Розміщуючи цей пост, розумів, що буде резонанс. Але якби мені хтось сказав, що на це відреагує верхня палата російського парламенту?.. Не скажу, що мене це лякає. Швидше, дивує. Їм що, немає там чим зайнятися, у тій Росії? У них відбувається конституційна реформа, а вони переймаються тим, хто там у Білорусі чай собі замовляє", – обурюється на це хлопець.

Скріншот Взгляд

Ґвалт довкола вчинку Мірак'яна не обмежився лише його повідомленням і публікаціями у ЗМІ. Протягом останніх декількох днів мінчанин у соцмережі отримав сотні критичних повідомлень від росіян. Деякі з них навіть погрожували хлопцю.

"Почалася атака. Повідомлень спочатку було дуже-дуже багато – з 80 за хвилину. Я, може, з пів тисячі коментарів видалив. У приватні повідомлення також писали: "Ми тебе знайдемо, вб'ємо, знаємо, де ти живеш" і так далі. Це щонайменше неприємно. Але жоден із них не був із Білорусі, тому мені не страшно ходити вулицями. Не боюся за свою безпеку", – стверджує він.

Водночас хлопець каже, що не збирається звертатися до білоруських правоохоронців із проханням розібратися, оскільки не бачить у цьому сенсу. Адже, крім погроз, Мірак'ян отримав також багато коментарів із підтримкою, а це, наголошує він, для нього набагато важливіше.

"Чай у кафе я замовлятиму як і раніше. Нехай думають ті, хто не знає, що таке чай. Білоруси мене масово підтримують і це для мене дуже важливо. А що про мене думають дядьки й тітки з Хабаровська, мені байдуже", – констатував мінчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в Україні нібито відбувається насильницька українізація та лунають "заклики очистити країну від російськомовних дітей".

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