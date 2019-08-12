"Це трапилося знову!" Творець серіалу про Чорнобиль заявив про катастрофу в Росії

Творець культового телесеріалу "Чорнобиль" від НВО Крейг Мазін заявив, що в Росії знову сталася катастрофа.
Так, у своєму Twitter він залишив таке повідомлення: "Це трапилося знову. Безсумнівно, масштаби непорівнянні, але приховування правди таке ж саме". Реакція послідувала після вибухів на військових складах під Северодвінськом (РФ).
За його словами, пройшло вже 33 роки після Чорнобиля, але його уроки російською владою так і не були вивчені.
Вибух під Архангельськом
Скріншот із відео
It's happening again. Undoubtedly not on the same scale ... but the same delay in admitting the truth.- Craig Mazin (@clmazin) 10 серпня 2019 р
33 years and counting since Chernobyl, and some lessons still have not been learned. https://t.co/3rofFKeU1u
Нагадаємо, Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали.Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Северодвинськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих у результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокс, де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для зборурідких радіоактивних відходів.
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