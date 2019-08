"Це трапилося знову!" Творець серіалу про Чорнобиль заявив про катастрофу в Росії

Творець культового телесеріалу "Чорнобиль" від НВО Крейг Мазін заявив, що в Росії знову сталася катастрофа.

Так, у своєму Twitter він залишив таке повідомлення: "Це трапилося знову. Безсумнівно, масштаби непорівнянні, але приховування правди таке ж саме". Реакція послідувала після вибухів на військових складах під Северодвінськом (РФ).

За його словами, пройшло вже 33 роки після Чорнобиля, але його уроки російською владою так і не були вивчені.

It's happening again. Undoubtedly not on the same scale ... but the same delay in admitting the truth.



