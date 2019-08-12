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"Це трапилося знову!" Творець серіалу про Чорнобиль заявив про катастрофу в Росії

3.6т Читати матеріал російською

Творець культового телесеріалу "Чорнобиль" від НВО Крейг Мазін заявив, що в Росії знову сталася катастрофа.

Так, у своєму Twitter він залишив таке повідомлення: "Це трапилося знову. Безсумнівно, масштаби непорівнянні, але приховування правди таке ж саме". Реакція послідувала після вибухів на військових складах під Северодвінськом (РФ).

За його словами, пройшло вже 33 роки після Чорнобиля, але його уроки російською владою так і не були вивчені.

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Вибух під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

Скріншот із відео

Нагадаємо, Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Телесеріал "Чорнобиль" Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Не стОит заниматься этой глупой ерундой: Изобретать вакцины, Теслы и ай-фоны, добывая евро, доллары, юани! Нам, рУзким оркам, мил по-пьяни мордобой И нАзло всем нагадить в общей чистой бане.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Если шо, ликвидаторами можно позвать заробитчан-нерабов. У них под кастрюлями один хер мозгов немае
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Юг Руси
Юг Руси
Тема радиации, так и не раскрыта! "Чернобыль-2" остаётся только в головах упоротых )
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Юг Руси, Рванем вперёд на атомной галере! Ведёт ее плешивый карлик рулевой. Пущай вопят в Европе, нам с какого Х...ра Менять наш курс из ан..са в изгой?
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