Це сигнал: Цимбалюк показав знакове фото з-під суду над українськими полоненими

У Лефортовському районному суді в Москві 17 липня мають розглянути позов про продовження арешту українським полоненим морякам. Журналіст Роман Цимбалюк уже помітив тривожний нюанс.
Про нього він написав на своїй сторінці в Facebook. Так, з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення.
"Зустрів біля Лефортовського районного суду Ольгу Скабєєву. Топ російської пропаганди ніколи не приїжджає на суди над українськими полоненими. Сьогодні чомусь виняток! Дізнаємося скоро, до чого б це", – написав Цимбалюк.
Українські полонені моряки
Раніше журналіст натякнув на звільнення українських моряків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконне перетинання державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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