Це сигнал: Цимбалюк показав знакове фото з-під суду над українськими полоненими

У Лефортовському районному суді в Москві 17 липня мають розглянути позов про продовження арешту українським полоненим морякам. Журналіст Роман Цимбалюк уже помітив тривожний нюанс.

Про нього він написав на своїй сторінці в Facebook. Так, з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення.

"Зустрів біля Лефортовського районного суду Ольгу Скабєєву. Топ російської пропаганди ніколи не приїжджає на суди над українськими полоненими. Сьогодні чомусь виняток! Дізнаємося скоро, до чого б це", – написав Цимбалюк.

Українські полонені моряки

Раніше журналіст натякнув на звільнення українських моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram