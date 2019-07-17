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Це сигнал: Цимбалюк показав знакове фото з-під суду над українськими полоненими

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У Лефортовському районному суді в Москві 17 липня мають розглянути позов про продовження арешту українським полоненим морякам. Журналіст Роман Цимбалюк уже помітив тривожний нюанс.

Про нього він написав на своїй сторінці в Facebook. Так, з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення.

"Зустрів біля Лефортовського районного суду Ольгу Скабєєву. Топ російської пропаганди ніколи не приїжджає на суди над українськими полоненими. Сьогодні чомусь виняток! Дізнаємося скоро, до чого б це", – написав Цимбалюк.

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Українські полонені моряки

Українські полонені моряки

Раніше журналіст натякнув на звільнення українських моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ольга Скабєєва Роман Цимбалюк
Місце
Росія Москва
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hunt andres
hunt andres
Накаркал Рома. Все ладошки отбил. Вот мокрякам срок и продлили:-)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно..эта хрупекая милая девушка держит в страхе всю Окраину))она вторая в ночных ужасах после Путина)))по теме....идиотов уже пора отпускать...они уже отмучились...откакались..теперь при упоминании слова Россия будут биться в истерике...как Гринпис)))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Сидоров Андрей, по теме - сначала приговор, а потом можно и домой. А то начнут жалобы строчить...
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