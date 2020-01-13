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13 січня • оновлено в 19:16
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"Це сигнал": міжнародник назвав наслідки кривавих протестів в Ірані

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Імовірність зміни уряду в Ірані через масові протести, які почалися після визнання іранською владою провини в катастрофі з українським Boeing, дуже низька.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив експерт міжнародник Андрій Бузаров. У день трагедії з українським літаком він сам перебував у Тегерані і пояснив, що всередині Іранської держави є ліберальна частина суспільства (яка вийшла на протест) і консервативна (підтримує Верховного лідера і військових), так ось друга частина на сьогодні набагато сильніша.

"Це сигнал": міжнародник назвав наслідки кривавих протестів в Ірані

"Я не бачу тенденції до зміни влади, там будь-яке питання, регіональне, політичне або економічне, періодично стає причиною для критики уряду. Консервативна частина суспільства в Ірані набагато сильніша ліберальної, саме вони підтримують Верховного лідера Хаменеї і військове керівництво в особі КВІР", – пояснив він.

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Втім, ця трагедія і деякі економічні проблеми, які виникли ще раніше, стимулюють ліберальну частину до виходу на вулицю.

"Але вона зараз не настільки сильна, щоб змінити політичну ситуацію в країні, і в тому, що протести зійдуть нанівець, у мене немає сумнівів. Але вони є сигналом для іранського керівництва, що якісь реформи з лібералізації потрібно проводити", – зазначив Бузаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • 12 січня акції протесту продовжилися.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Протести в Ірані Ексклюзив
Місце
Іран
Теги
протест розбився літак
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Персы не допустят укр-майдана у себя и прихода к власти американского капитала для разрушения страны, как это случилось в Украине.
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