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27 квітня • оновлено в 20:06
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Це ще не кінець: ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19

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Пандемія коронавірусу COVID-19 в світі все ще далека від завершення.

Про це на брифінгу в понеділок, 27 квітня, повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

Він висловив стурбованість тим, що кількість нових випадків зараження продовжує рости в країнах Африки, Східної Європи, Латинської Америки і деяких азіатських країнах.

"Ми як і раніше наполегливо закликаємо країни знаходити, ізолювати, тестувати і обробляти всі випадки і відстежувати кожен контакт, щоб забезпечити продовження тенденцій щодо зниження... Пандемія ще далека від завершення", – сказав Гебреісус.

За його словами, у багатьох країнах статистичні дані є заниженими через низький рівень тестування населення.

Тедрос Аданом Гебреісус

Тедрос Аданом Гебреісус

Як писав OBOZREVATEL, в світі коронавірусом захворіли вже понад 3 мільйони осіб у всьому світі. Зафіксовано понад 200 тисяч летальних випадків. При цьому в багатьох країнах Європи ситуація різко покращилася, там роблять перші кроки щодо пом'якшення карантину.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Северная Америка и его уже тоже не беспокоит)))
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

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