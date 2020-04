Це ще не кінець: ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19

Пандемія коронавірусу COVID-19 в світі все ще далека від завершення.

Про це на брифінгу в понеділок, 27 квітня, повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

Він висловив стурбованість тим, що кількість нових випадків зараження продовжує рости в країнах Африки, Східної Європи, Латинської Америки і деяких азіатських країнах.

"Ми як і раніше наполегливо закликаємо країни знаходити, ізолювати, тестувати і обробляти всі випадки і відстежувати кожен контакт, щоб забезпечити продовження тенденцій щодо зниження... Пандемія ще далека від завершення", – сказав Гебреісус.

За його словами, у багатьох країнах статистичні дані є заниженими через низький рівень тестування населення.

"The pandemic is far from over. WHO continues to be concerned about the increasing trends in Africa, Eastern Europe, Latin America & some Asian countries.

As in all regions, cases & deaths are underreported in countries in these regions because of low testing capacity "- @DrTedros