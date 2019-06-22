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"Це – покарання": у Грузії відповіли на підлість Путіна

1.6тЧитати матеріал російською

Заборона російським авіакомпаніям здійснювати польоти в Грузію - це спроба покарати грузинський народ.

Таку думку висловив один із лідерів опозиційної Республіканської партії Леван Бердзенішвілі, передає "Інтерфакс". За його словами, відсутність мільйонів туристів із Росії вплине на економіку країни.

"Але це буде тимчасовим явищем, так як російських туристів дуже скоро замінять туристи інших, причому більш платоспроможних, країн", — додав політик.

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Протести у Грузії

Протести у Грузії

"Ведомости"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Документ опублікований на сайті Кремля. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в указі.

Путін також доручив уряду повернути в країну громадян Росії, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їх багаж.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Грузія
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Пигин Макс
Пигин Макс
В этом плане, грузины очень напоминают х0хлов и проебалтов.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Самые платежеспособные туристы это граждане богатой украины! Особый их наплыв ожидается в сезон сбора урожая винограда и цитрусовых
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Наверное американцы заполонят
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