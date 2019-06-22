"Це – покарання": у Грузії відповіли на підлість Путіна

Заборона російським авіакомпаніям здійснювати польоти в Грузію - це спроба покарати грузинський народ.

Таку думку висловив один із лідерів опозиційної Республіканської партії Леван Бердзенішвілі, передає "Інтерфакс". За його словами, відсутність мільйонів туристів із Росії вплине на економіку країни.

"Але це буде тимчасовим явищем, так як російських туристів дуже скоро замінять туристи інших, причому більш платоспроможних, країн", — додав політик.

Протести у Грузії "Ведомости"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Документ опублікований на сайті Кремля. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в указі.

Путін також доручив уряду повернути в країну громадян Росії, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їх багаж.

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