"Це може бути Україна!" Малайзія зробила скандальну заяву про збитий на Донбасі МН17

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що керівництво цієї країни засумнівалося у тому, що саме Росія збила Boeing-777 на Донбасі.

Такий вислів було озвучено японським журналістам, пише Malay Mail. Крім того, він зажадав надати серйозні докази провини Москви. Малайзія, з його слів, не впевнена, що ракета була запущена Росією. При цьому озвучені припущення про причетність Києва.

"Вони звинувачують Росію, але де докази? Ми знаємо, що ракета, що збила літак, є ракетою російського типу, але вона також могла бути виготовлена в Україні", – сказав малайзійський прем'єр.

Крах МН17 на Донбасі "П'ятий канал"

"Потрібні серйозні докази, які би показали, що її випустили росіяни. Це можуть бути українські "повстанці", це може бути український уряд, тому що вони теж мають таку ж ракету", – сказав Махатхір Мохамад.

Він стверджує, що російський уряд – "дуже дисциплінований", і він не міг допустити такого.

На заяви Махатхіра Мохамада вже відреагували у світі. Зокрема, міністерство закордонних справ Нідерландів попросило пояснень з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

Росія звинуватила Нідерланди в спробі приховати факти розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" МН17.

У Росії підтвердили готовність сісти за стіл переговорів із Нідерландами щодо питання про визнання відповідальності за крах MH17 над Донбасом. Водночас у Росії вкотре спробували зняти з себе відповідальність за трагедію.

У березні 2019 року Нідерланди, Австралія і Росія провели тристоронні консультації. Обговорювалося питання про визнання відповідальності за крах Boeing MH17 в 2014 році над Донбасом.

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