Це гімн? Під час візиту Путіна до Палестини трапився конфуз. Відео

Місцевий оркестр міста Віфлеєм у Палестині невдало спробував зіграти гімн Росії під час прибуття в резиденцію глави РФ Володимира Путіна.

Відео приїзду Путіна розмістили на сторінці у Facebook "Роісся24". Раніше агентство Ruptly опублікувало той самий ролик, однак на час епізоду із виконанням гімну палестинцями був повністю заглушений звук (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На кадрах чути, що музиканти грають щось безглузде й цілковито не схоже на російський гімн.

Під час візиту Путіна до Палестини трапився конфуз

Зазначимо, що Путін прибув до Віфлеєма напередодні, щоб провести переговори з главою Палестини Махмудом Аббасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) почали продавати ікони із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

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