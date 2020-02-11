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11 лютого • оновлено в 11:02
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"Це було до Зеленського": Єрмак пояснив гучний скандал навколо Трампа

2.5т
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Усе, що пов'язане з розмовами навколо Burisma (так звана украънагейт, через яку запускали процедуру імпічменту Дональду Трампу) і втручання у вибори США, не має ніякого відношення до президента України Володимира Зеленського.

Про це в ефірі телеканалі "Україна 24" заявив його помічник Андрій Єрмак. "Це все відбувалося до нас, і ми отримали це у спадок. І та принципова, чесна щира позиція президента, яку він зайняв, я точно знаю, викликає величезну повагу, як зі сторони республіканців, так і з боку демократів", – сказав він .

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DW

Крім того, Єрмак уточнив, що дата офіційного візиту Зеленського в США поки невідома, але вона може з'явитися найближчим часом.

"Я думаю, що там у них зараз закінчаться всі їх внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом і так далі. Я думаю, що найближчим часом ми повинні отримати дати візиту. І я абсолютно впевнений, що це буде історичний візит президента Зеленського у Сполучені Штати", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соратник особистого адвоката Трампа Руді Джуліані Лев Парнас заявив, що Трамп нібито не зустрівся з Зеленським у Польщі у вересні минулого року через те, що Київ відмовився почати розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Умеют делать одно - кивать на "папередников"... На жаль...
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