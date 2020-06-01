Трюдо заявив, що це неможливо через вторгнення РФ до Криму і зневагу з її боку до міжнародного права

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна виступає проти повернення Російської Федерації до "Великої сімки" з ініціативи президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, канадський лідер нагадав, що Москва продовжує ігнорувати міжнародне право та окупувала чужу територію.

"Росія була виключена з "Великої сімки" після того, як вона вторглася до Криму кілька років тому. І через її тривалу неповагу міжнародних правил і норм, виставлену напоказ, вона залишається за межами G7 і буде залишатися поза нею", – сказав Трюдо.

Джастін Трюдо

Відповідаючи на питання про те, чи візьме він участь у саміті "Великої сімки", якщо приїде президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Канади не відповів, зазначивши, що багато дискусій перед зустріччю ще тривають.

Крім того, Трюдо додав, що група G20, куди також входить Росія, – це об'єднання, де присутні країни, "з якими у нас не завжди хороші відносини".

"Велика сімка" завжди була місцем для відвертих бесід із союзниками і друзями, які так багато діляться. Це, безумовно, те, що я сподіваюся продовжувати бачити", –

підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" (G7) до осені. При цьому він висловив бажання запросити на нього Росію і зазначив, що вважає нинішній формат групи застарілим.

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