У прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо запідозрили коронавірус, а глава президент США Дональд Трамп контактував із зараженим бразильським політиком.

Офіційний представник Трюдо Камерон Ахмад повідомив у Twitter, що прем'єр перейшов в режим самоізоляції і працюватиме з дому, так як його дружина відчула ознаки вірусного захворювання.

Він уточнив, що вона нещодавно повернулася з Великої Британії, а минулої ночі відчула невеликий жар.

"За порадою лікаря прем'єр-міністр продовжує свою діяльність, стежить за собою, у нього симптомів немає. Проте в цілях обережності прем'єр-міністр вирішив ізолювати себе і працювати з дому, до тих пір, поки не будуть отримані результати тестів Софі", – написав Ахмад.

Тим часом коронавірус виявили у представника уряду Бразилії Фабіо Вайнгартена, який за пару днів до цього зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Folha De S.Paulo.

Вайнгартен був на зустрічі з Трампом RT

Він супроводжував президента Бразилії під час його поїздки в США. Зараз Вайнгартен перебуває на карантині.

Une mise à jour sur le premier ministre et Sophie. pic.twitter.com/pGKywXQ97p - Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом.

Також вірус виявили у міністра охорони здоров'я Великої Британії Надін Дорріс.

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