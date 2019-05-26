Тряслися будинки та вулиці: Південну Америку накрив потужний землетрус. Моторошні кадри

У Перу стався землетрус магнітудою вісім з дев'яти з половиною можливих. Він торкнувся також Бразилії, Колумбії та Еквадора.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на геологічну службу США. Поштовхи зафіксували на глибині 110 кілометрів під землею, їх, зокрема, відчували в столиці Перу Лімі. Люди в страху вибігали з будинків.
Кілька будинків у найближчому селі і місті отримали пошкодження. Вони знаходилися в 80 і 158 кілометрах від епіцентру землетрусу. У деяких містах Перу відключилася електрика.
#Yurimaguas Agentes de la @PoliciaPeru se encuentran patrullando las calles para dar calma a la población y recibir información sobre derrumbes de viviendas debido al fuerte sismo. No hay información de víctimas hasta el momento. pic.twitter.com/kJ0GXxERe6- Mininter Perú (@MininterPeru) May 26, 2019
Оцевідци опублікували відео, на якому видно як будинки та вулиці трясуться від підземних поштовхів. Про постраждалих поки не повідомлялося.
A strong 8.0-earthquake struck northern #Peru on Sunday, sending residents fleeing from their homes. Stay safe amigos. #peruEarthquake pic.twitter.com/sEt5Zgu7Vz- DD Choudhury 🇮🇳 (@DebaprioChoudry) May 26, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в південній частині Перу також відбувся потужний землетрус силою 7,1 бала.
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