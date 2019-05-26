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Тряслися будинки та вулиці: Південну Америку накрив потужний землетрус. Моторошні кадри

1.4тЧитати матеріал російською

У Перу стався землетрус магнітудою вісім з дев'яти з половиною можливих. Він торкнувся також Бразилії, Колумбії та Еквадора.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на геологічну службу США. Поштовхи зафіксували на глибині 110 кілометрів під землею, їх, зокрема, відчували в столиці Перу Лімі. Люди в страху вибігали з будинків.

Тряслися будинки та вулиці: Південну Америку накрив потужний землетрус. Моторошні кадри

Кілька будинків у найближчому селі і місті отримали пошкодження. Вони знаходилися в 80 і 158 кілометрах від епіцентру землетрусу. У деяких містах Перу відключилася електрика.

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Оцевідци опублікували відео, на якому видно як будинки та вулиці трясуться від підземних поштовхів. Про постраждалих поки не повідомлялося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в південній частині Перу також відбувся потужний землетрус силою 7,1 бала.

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