Тряслися будинки та вулиці: Південну Америку накрив потужний землетрус. Моторошні кадри

У Перу стався землетрус магнітудою вісім з дев'яти з половиною можливих. Він торкнувся також Бразилії, Колумбії та Еквадора.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на геологічну службу США. Поштовхи зафіксували на глибині 110 кілометрів під землею, їх, зокрема, відчували в столиці Перу Лімі. Люди в страху вибігали з будинків.

Кілька будинків у найближчому селі і місті отримали пошкодження. Вони знаходилися в 80 і 158 кілометрах від епіцентру землетрусу. У деяких містах Перу відключилася електрика.

#Yurimaguas Agentes de la @PoliciaPeru se encuentran patrullando las calles para dar calma a la población y recibir información sobre derrumbes de viviendas debido al fuerte sismo. No hay información de víctimas hasta el momento. pic.twitter.com/kJ0GXxERe6

Оцевідци опублікували відео, на якому видно як будинки та вулиці трясуться від підземних поштовхів. Про постраждалих поки не повідомлялося.

A strong 8.0-earthquake struck northern #Peru on Sunday, sending residents fleeing from their homes. Stay safe amigos. #peruEarthquake pic.twitter.com/sEt5Zgu7Vz