Этой ночью Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, что стало причиной алармистских новостей в мировых СМИ, не говоря уже о социальных сетях. И Украина, как всегда, не стала исключением.

И это вполне объяснимо на фоне громогласных угроз Дональда Трампа нанести "сокрушительный" удар по уже якобы определенным 52 объектам на территории Ирана, включая объекты культурного наследия, в случае, если тот ответит военным способом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января.

Однако, с моей точки зрения, опасения относительно начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке, н еговоря уже о Третьей мировой, с участие США и их ближайших союзников, как минимум, преждевременны. И вот почему.

Во-первых, руководство Ирана прекрасно понимает, что перспектив победы в полномасштабной войне, а значит и удержания собственной власти в стране по ее итогам, нет. По той причине, что военные потенциалы двух стран несопоставимы. К тому же США имеет достаточно союзников в регионе даже среди мусульманских стран, не говоря уже об Израиле, которые являются злейшими врагами Тегерана и также обладают существенными военными арсеналами. Речь идет о Саудовской Аравии – главном конкуренте Ирана за региональное лидерство и религиозном антагонисте (в Иране –шииты, другие соседи – в основном суниты), не говоря уже о более мелких с точки зрения военного потенциала стран региона, на территории которых размещены военные базы США.

Именно поэтому уже прозвучали заявления со стороны министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа о том, что Тегеран действовал в соответствии с 51 ст. устава ООН о самообороне против военной агрессии и не желает развязывать полномасштабную войну. Сигнал о том, что если США остановится и не будет наносить ответный удар, то и Тегеран будет считать инцидент исчерпанным с военной точки зрения.

Именно поэтому главной целью для основного ракетного удара была выбрана военная база "Айн Аль-Асад" в Ираке (по предварительным сообщениям американских СМИ на нее обрушилось 15 иранских ракет) , откуда и был запущен дрон, с помощью которого в результате ракетной атаки погиб иранский генерал Сулеймани. Стоит подчеркнуть, что не ответить режим аятолл в Тегеране не мог в принципе, учитывая внутреннюю обстановку в стране и культовый статус убитого генерала в иранском обществе, о чем свидетельствуют многомиллионные траурные шествия во время его похорон вчера.

Если же быть совсем циничным, каковой на самом деле и является реальная политика, то от убийство генерала Сулеймани иранский режим только выиграл.

Ведь совсем недавно в Тегеране были массовые протесты, вызванные повышением цен на бензин, в результате которых в столкновениях с правоохранительными органами погибли сотни протестующих. Не секрет, что жители крупнейших городов Ирана, особенно в столице, давно уже устали от всевозможных ограничений в быту связанных с религиозными догмами, не говоря уже об очередном ухудшении своего социального положения из-за новых экономических санкций со стороны США.

Теперь же котировки на нефть, которые являются основным источником дохода для бюджета станы, устремились ввысь, тем самым увеличивая приток валюты в бюджет государства, столь необходимого для снижения социального напряжения в стране.

С другой стороны, после гибели генерала Сулеймани даже оппозиционно настроенная часть иранского общества сплотилась вокруг правящего режима аятолы Хаменеи, что также было наглядно продемонстрировано во время похорон Сулеймани в Тегеране. Общий враг всегда объединяет граждан и помогает забыть хотя бы на время о внутренних разногласиях. Особенно если враг столь силен и ненавистен.

Поэтому распространяемая сегодня в иранских СМИ информация о том, что в результате ракетного удара по американским военным базам погибло 80 американских солдат и 200 ранено, может стать вполне достаточной для того, чтобы умерить пыл наиболее радикально настроенных граждан. Ну а то, что она, мягко говоря, не соответствует действительности и не подтверждается американскими СМИ, уже совсем неважно. В условиях жесточайшей цензуры в интернете и блокировки западного сегмента сети об этом массово все равно никто не узнает. А государственная пропаганда сделает свое дело, рапортуя о "сокрушительном" ударе по американскому империализму и мести за гибель генерала. Вернее, ее первого акта.

Во-вторых, что касается президента США Дональда Трампа, который взял театральную паузу после подтверждения информации о ракетном ударе по американским базам в Ираке, написав лишь с своем "Твиттере" о том, что "все хорошо" и "наши войска самые сильные на планете", то здесь также все вполне объяснимо.

Все хорошо, потому что цены на нефть вновь устремились вверх, тем самым способствуя росту доходов традиционных спонсоров Республиканской партии и его президентской кампании уже на старте. Начало которой как раз и "случайно" совпало с отдачей им приказа об уничтожении Сулеймани в Ираке. Тем самым Трамп решил сразу несколько важных тактических (но не стратегических) и оперативных задач.

Во-первых, сплотил ядро своих консервативно настроенных избирателей среди республиканцев, которые по-прежнему верят, что страной после "слабака" Обамы руководит "стабильный гений" и настоящий "ковбой". Решительный и сильный, способный, наконец, решить главную проблему в крайне важном для экономики США регионе, откуда по-прежнему идет львиная доля поставок экспортируемой нефти.

Во-вторых, умело отвлек американское общество от своего импичмента накануне возможного начала рассмотрения вопроса в Сенате, который и будет принимать окончательное решение по отстранению Трампа с поста президента США. "Случайно" лидер Республиканского меньшинства Митч Макконел заявил как раз накануне, что сенаторы-республиканцы готовы приступить к его рассмотрению уже в ближайшее время. И если им это удастся, то новости о грядущем Апокалипсисе (пусть и не для самих США, т.к. военно-технических возможностей нанести серьёзный урон на территории США у Ирана попросту нет) – это лучший способ отвлечь внимание от слушаний в Сенате, которые могут нанести как минимум серьёзный урон поддержке Трампа среди еще неопределившихся со своим выбором избирателей.

Ну, и, пожалуй, главный аргумент. Несмотря на значительную переброску военных сил США за последние дни на американские базы в регионе, в том числе в приграничный с Ираном Ирак и громкое "бряцание оружием", принять решение об объявлении войны против Ирана без согласия Конгресса согласно американской конституции Дональд Трамп не может в принципе. А такое решение в угоду переизбрания Трампа на второй срок не поддержат даже республиканцы, не говоря уже о демократах, имеющих большинство в Нижней Палате Конгресса.

Так что максимум, на который может пойти Дональд Трамп после такой "пощечины", коей окрестили ракетный удар по базам в Ираке сами иранцы, это удар по военным базам так называемых "прокси" Ирана либо в Ираке, либо в Сирии. С чего, в принципе, и началось нынешнее обострение накануне Нового года.

Так что выдыхаем, пока, и следим за новостями. Как говорится, "To be continued".

P.S. Пока писал статью, Трамп уже выступил с обращением и подтвердил, что ни один американский солдат не погиб, что лишь подтверждает версии о том, что США знали об ударе заранее от правительства Ирака, который, в свою очередь, предупредили сами иранцы. Ну точь в точь когда США наносили ракетный удар "Томагавками" по военной базе россиян в Сирии, заранее предупредив перед этим их через свои военные каналы. Также прозвучало много громких и пафосных слов о недопущении обретения Ираном ядерного оружия, ужасных санкциях против Ирана, которые будут и дальше действовать пока иранский режим не сменит свою политику, силе американской армии и успехах в борьбе с международном терроризме и ИГИЛ. И все это, естественно, благодаря ему. Но в целом, примирительная речь, направленная на деэскалацию конфликта. В общем, все довольны. Что и требовалось доказать. Занавес.

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