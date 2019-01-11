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''Треба готуватися!'' Лукашенко виступив із тривожною заявою про незалежність Білорусі

1.9тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував важкий рік для держави та її громадян.

Як передає "БелТА", про це він розповів на заході, на який були запрошені журналісти, артисти, спортсмени, держслужбовці та інші діячі, що домоглися успіхів у своїх сферах.

"Рік буде різним для всіх: для когось легким, для когось важким. Але смію точно сказати, що для нашої країни, для нашого народу не тільки 2019, але і 2020 рік буде непростим. Це не прості роки, тому що, скажу відверто, в ці два роки нас будуть дуже сильно "пробувати на зуб", на предмет того, чи гідні ми, якщо конкретизувати, тієї незалежності, про яку ми завжди і всюди говоримо", — заявив Лукашенко.

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"І нам треба бути готовими відповісти на це питання. Я абсолютно переконаний, що ми знайдемо гідну відповідь'', — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією, сказавши громадянам Білорусі, що країна потребує їхнього інтелекту й енергії. "Пам'ятайте: ніхто, ніколи і ніде не любитиме та не берегтиме вас так, як вдома", — говорив він.

Ще до цього Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою. "Я вже не кажу братською державою, тому що, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне", — заявляв політик.

Нещодавно Лукашенко знову зробив натяк главі Росії Володимиру Путіну, наголосивши, що білоруси завжди будуть вільними.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Иванов Александр
Иванов Александр
Следующая Беларусь наверно.(тьфу,тьфу,тьфу) Если глянуть на глобус,то Рф воюет все граничащие с ней страны по часовой стрелке. Чечня>Грузия>Украина>?
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