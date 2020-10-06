Трампа виписали з лікарні: він закликав не боятися коронавірусу. Відео
Трамп покинув госпіталь і повернувся до роботи в Білому Домі
Він заявив, що почувається "краще, ніж 20 років тому"
Президент США записав відеозвернення
Президент США Дональд Трамп, котрий захворів коронавірусом, 6 жовтня виписався з госпіталю і повернувся в Білий Дім.
У лікарні він перебував три дні, пише Financial Times. Відповідне відео також опублікували на сторінці Трампа в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Трамп вийшов з медичного центру Уолтера Ріда в масці і подякував усім тим, хто його підтримував. У Білий дім президент США відправився на своєму вертольоті Marine One.
"Не бійтеся коронавірусу. Не дозволяйте цьому домінувати у вашому житті. Ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" – сказав Трамп.
October 5, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом COVID-19.
4 жовтня американський лідер заявив, що вже відчуває себе набагато краще.
При цьому глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня була тривожним.
За словами лікаря Трампа, пацієнту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.
У свою чергу, журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці в липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.