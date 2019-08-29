Трамп за Путіна? США вирішили "заморозити" військову допомогу Україні - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації Трампа. За його словами, програму, також відому під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", переглянуть для того, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів.

Йдеться про 250 млн доларів, які США планували виділити Україні в 2019 році для вирішення питань безпеки.

Автор матеріалу зазначає, що таке рішення американський президент прийняв після саміту "Великої сімки", на якому він всіляко "применшував військове вторгнення Москви в Україну" і наполягав на поверненні Росії в G7.

Терористи в Луганську

За словами джерела, Трамп хоче гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку". Міністр оборони Марк Еспер і радник з національної безпеки Джон Болтон входять в число офіційних осіб, які теж хочуть перегляду програми фінансування.

Крім того, пише видання, поки гроші знаходяться на перегляді, вони не можуть бути виплачені, а це значить, виділення коштів Україні припиниться.

"Нам відомо про те, що Офіс з питань управління та бюджету затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі засоби можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці гроші", - додає він.

Відзначається, що військова допомога Сполучених Штатів Україні довгий час вважалася лакмусовим папірцем того, наскільки сильно американський уряд чинить тиск на Москву. Скорочення цієї допомоги може піддати Трампа звинуваченнями в тому, що його політика сприяє Кремлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет. У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектора, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як в межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся