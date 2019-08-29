Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Трамп за Путіна? США вирішили "заморозити" військову допомогу Україні - ЗМІ

773 Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації Трампа. За його словами, програму, також відому під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", переглянуть для того, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів.

Йдеться про 250 млн доларів, які США планували виділити Україні в 2019 році для вирішення питань безпеки.

Автор матеріалу зазначає, що таке рішення американський президент прийняв після саміту "Великої сімки", на якому він всіляко "применшував військове вторгнення Москви в Україну" і наполягав на поверненні Росії в G7.

Новини
Готують змову проти Путіна? З'явилися деталі зустрічі Зеленського і Трампа

Терористи в Луганську

Терористи в Луганську

За словами джерела, Трамп хоче гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку". Міністр оборони Марк Еспер і радник з національної безпеки Джон Болтон входять в число офіційних осіб, які теж хочуть перегляду програми фінансування.

Крім того, пише видання, поки гроші знаходяться на перегляді, вони не можуть бути виплачені, а це значить, виділення коштів Україні припиниться.

"Нам відомо про те, що Офіс з питань управління та бюджету затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі засоби можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці гроші", - додає він.

Відзначається, що військова допомога Сполучених Штатів Україні довгий час вважалася лакмусовим папірцем того, наскільки сильно американський уряд чинить тиск на Москву. Скорочення цієї допомоги може піддати Трампа звинуваченнями в тому, що його політика сприяє Кремлю.

Новини
У США накинулися на Україну через продаж "Мотор Січі"

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет. У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектора, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як в межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Похоже на то, что Час Икс настал. Пришло время использовать то, ради чего США устроило госпереворот на Украине. Разменная монета - вот реальное предназначение Украины.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.... Умного человека из другой страны не заставить умирать во славу Америки. Не зря США чубатых выбрали
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Ну зато весь мир с вами )
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...