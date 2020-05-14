Трамп взявся за санкції проти Китаю через COVID-19: що загрожує Піднебесній

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо введення санкцій проти Китаю через пандемію COVID-19.
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Йдеться, зокрема, про відмову китайської влади співпрацювати зі Штатами під час їхнього дослідження щодо походження вірусу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроєкт", – сказав Трамп на зустрічі з губернаторами.
Зазначається, що раніше група сенаторів США внесла на розгляд Сенату проєкт закону, яким передбачається запровадження санкцій проти Китаю через його відмову співпрацювати під час з’ясування причин виникнення пандемії коронавірусу. Автором виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Згідно з документом, упродовж 60 днів КНР має надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.
Крім того, влада Китаю повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих у Гонконзі активістів.
Якщо цього не трапиться, США можуть вдатися до "заморожування" китайських активів, запровадження заборону на в'їзд для офіційних осіб із Китаю, а також заборонити американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.
3 травня Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
А у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та дані про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, у Пентагоні запевнили, що не знають, звідки він узявся.
Держсекретар США Майк Помпео теж запевнив, що американська влада не знайшла підтвердження того, що новий тип коронавірусу COVID-19 походить із лабораторії в китайському місті Ухань.
Президент США Дональд Трамп сказав, що угода з Китаєм, яка закінчила торговельну війну, тепер має другорядне значення. Натомість американський уряд може ввести нові мита проти Китаю через його роль у поширенні коронавірусу.
Згодом американський лідер заявив, що не вірить, нібито Китай міг навмисно почати поширення коронавірусу. Ймовірно, додав він, це трапилося, через "некомпетентність".
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