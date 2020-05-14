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14 травня • оновлено в 16:50
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Трамп взявся за санкції проти Китаю через COVID-19: що загрожує Піднебесній

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо введення санкцій проти Китаю через пандемію COVID-19.

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Йдеться, зокрема, про відмову китайської влади співпрацювати зі Штатами під час їхнього дослідження щодо походження вірусу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроєкт", – сказав Трамп на зустрічі з губернаторами.

Трамп взявся за санкції проти Китаю через COVID-19: що загрожує Піднебесній

Зазначається, що раніше група сенаторів США внесла на розгляд Сенату проєкт закону, яким передбачається запровадження санкцій проти Китаю через його відмову співпрацювати під час з’ясування причин виникнення пандемії коронавірусу. Автором виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Згідно з документом, упродовж 60 днів КНР має надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.

Крім того, влада Китаю повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих у Гонконзі активістів.

Якщо цього не трапиться, США можуть вдатися до "заморожування" китайських активів, запровадження заборону на в'їзд для офіційних осіб із Китаю, а також заборонити американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Згодом американський лідер заявив, що не вірить, нібито Китай міг навмисно почати поширення коронавірусу. Ймовірно, додав він, це трапилося, через "некомпетентність".

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
санкции вірус
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