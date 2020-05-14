Трамп взявся за санкції проти Китаю через COVID-19: що загрожує Піднебесній

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо введення санкцій проти Китаю через пандемію COVID-19.

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Йдеться, зокрема, про відмову китайської влади співпрацювати зі Штатами під час їхнього дослідження щодо походження вірусу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроєкт", – сказав Трамп на зустрічі з губернаторами.

Зазначається, що раніше група сенаторів США внесла на розгляд Сенату проєкт закону, яким передбачається запровадження санкцій проти Китаю через його відмову співпрацювати під час з’ясування причин виникнення пандемії коронавірусу. Автором виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Згідно з документом, упродовж 60 днів КНР має надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.

Крім того, влада Китаю повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих у Гонконзі активістів.

Якщо цього не трапиться, США можуть вдатися до "заморожування" китайських активів, запровадження заборону на в'їзд для офіційних осіб із Китаю, а також заборонити американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згодом американський лідер заявив, що не вірить, нібито Китай міг навмисно почати поширення коронавірусу. Ймовірно, додав він, це трапилося, через "некомпетентність".

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