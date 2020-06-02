Трамп ввів війська до Вашингтона через масові заворушення

Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи в Вашингтоні, щоб припинити безлади через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими.

Він пригрозив зробити те ж саме в регіонах, де губернатори не можуть розібратися з протестуючими. Про це Трамп заявив під час прямого включення з Білого дому, передає "Укрінформ".

"Після того, що сталося в місті минулої ночі, я відправляю туди тисячі озброєних солдатів, військовослужбовців і правоохоронців, щоб зупинити безлади, крадіжки, вандалізм, погроми і безглузде знищення майна", – заявив Трамп.

Глава держави підкреслив, що мобілізує "всі наявні федеральні ресурси – цивільні і військові" для протидії протестам по всій країні.

Трамп сказав, що найбільше від заворушень страждають мирні громадяни. Він запевнив, що є союзником всіх мирних протестувальників. Однак, за його словами, протестами скористалися анархісти, палії, мародери і злочинці.

"Це не мирні акції протесту, це акти внутрішнього терору, знищення невинних життів і пролиття невинної крові, злочину і замаху на гуманність", – підкреслив президент США.

Він зазначив, що розпорядиться розгорнути війська в інших містах і штатах, якщо вони не будуть приймати необхідних заходів для захисту життя і власності місцевих жителів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США не затихли протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими. Вони охопили понад 200 міст, але вже зараз що влада, що протестуючі розповідають про тих, хто прикриваючись акціями, намагається створювати масові заворушення.

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