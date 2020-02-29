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29 лютого • оновлено в 22:34
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Трамп особисто зустрінеться з ватажками терористів "Талібану"

1.1т
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Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, оголосив про негайний початок виведення військ з Афганістану.

Про це він сказав під час конференції в Білому домі, інформує пресслужба відомства в Twitter (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Сьогодні. Це почнеться негайно", – відповів президент на запитання про те, коли США розпочнуть виведення своїх військ.

Американський лідер також повідомив, що незабаром особисто зустрінеться з ватажками терористичного руху "Талібан".

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Таліби, за його словами, погодилися боротися з тероризмом, і хочуть "щось зробити". "Якщо трапиться щось погане, то ми повернемося з такою силою, яку ніхто не бачив. Сподіваюся, цього не знадобиться", – підсумував Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Іллютрація

При цьому напередодні міністр оборони США Марк Еспер заявляв наступне: "До повного виведення сил коаліції з Афганістану ніхто не закликає, наші війська залишаться там для підтримки афганських партнерів скільки буде потрібно".

Нагадаємо, що Штати ввели війська в Афганістан 19 років тому після теракту 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 лютого в місті Доха (Катар) США та "Талібан" підписали мирну угоду, яка повинна закінчити війну в Афганістані.

Підписали документ американський Спецпредставник по Афганістану Залмай Халілзад і заступник ватажка "Талібану" Мулла Абдул Гані Барадар.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
видео політика тероризм світовий тероризм Талібан
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
щас все Западные СИМ начут писать об американской перемоге...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
американская перемога, я правильно понял?
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