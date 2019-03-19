Трамп виступив за розширення НАТО: названа країна

Президент США Дональд Трамп виступив за вступ Бразилії в НАТО.

Як передає DW, Трамп під час зустрічі з бразильським лідером Жаіром Болсонару в Білому домі заявив, що активно розглядає можливість прийняти Бразилію в Альянс чи якийсь інший військовий блок.

Також глава США підтримав бажання латиноамериканської держави набути членства в Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Новини Трамп ставив питання про вихід США з НАТО

Відзначимо, недавно Болсонару комплементарно висловився про імміграційну політику Трампа, підтримавши будівництво стіни на кордоні США і Мексики.

Жаір Болсонару і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп виступив з жорстким зверненням до країн НАТО, дорікнувши близьким союзникам в тому, що вони десятиліттями користуються щитом безпеки США.

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