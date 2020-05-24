Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що глава Росії Володимир Путін не хоче його перемоги на виборах.

Водночас заявив, що "подобається" російському лідеру. Про це він сказав інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон із новинної програми Full Measure, передає FreeNews.

"Я йому подобаюся, але, думаю, він не хоче, щоб я переміг на виборах", – сказав Трамп.

Трамп і Путін

За словами президента США, також не хоче його перемоги на виборах і уряд Китаю.

Зазначається, що раніше Трамп не раз говорив про те, що "ніхто не був таким жорстким щодо Росії", як він. Такі заяви американський лідер робив на фоні звинувачень у "змові" з Росією на попередніх виборах глави США, хоча це не знайшло підтверджень під час розслідування. Подібні звинувачення заперечували і в Кремлі.

Нагадаємо, що президентські вибори в США пройдуть 3 листопада, Трамп має намір балотуватися на другий чотирирічний термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ з інституту КДБ Юрій Швець заявив, що президент США Дональд Трамп може зняти санкції з Росії і "паралізувати" Пентагон на п'ять днів, щоб дати главі РФ Володимиру Путіну можливість влітку цього року підкорити одну з країн Балтії, Україну та Білорусь.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!