Президент США Дональд Трамп заявив, що присутності Росії у G7 вимагає здоровий глузд.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News Radio, передає Reuters. Нагадаємо, що раніше американський лідер запропонував запросити на наступний саміт "Великої сімки" додатково 4 країни, враховуючи РФ.

Зазначається, що в інтерв'ю у Трампа запитали, що такого зробив глава РФ Володимир Путін, щоб завоювати його довіру і повернути в цей клуб країн.

Путін і Трамп

"Він допоміг нам із нафтовою індустрією, що добре і для нього теж, і ми її підняли й тепер можемо врятувати мільйони робочих місць у Техасі, Північній Дакоті й інших місцях, в Оклахомі. Тепер виробництво там стабільне. Вони (ціни на нафту. – Ред.) опускалися до нуля, це б коштувало п'ять мільйонів робочих місць. Але взагалі це не питання того, що він зробив. Це питання здорового глузду", – висловився Трамп.

Він також підкреслив, що половина зустрічей представників G7 присвячена Росії, але водночас Путіна на них немає.

"Якби він був там, питання було б набагато легше вирішити", – додав американський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" (G7) до осені й висловив бажання запросити на нього Росію.

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