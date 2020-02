Трамп виправдався за звільнення експерта з питань України в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Олександра Віндмана через його "недисциплінованість".

Про це американський лідер написав у своєму Twitter. Так він вирішив спростувати нібито неправдиві статті місцевих ЗМІ про причини звільнення експерта.

За його словами, він не знав і не зустрічався особисто з Віндманом, який був одним із ключових свідків у справі щодо його імпічменту.

"У фейкових новинах CNN і MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати тільки про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв і не зустрічався з ним. Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків..." – написав Трамп.

Водночас президент США підкреслив, що експерт також отримав погану рекомендацію від свого безпосереднього керівника. За словами другого, у Віндмана "були проблеми з підпорядкуванням, а також витоком інформації".

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about "Lt. Col. "Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I do not know him, never spoke to him, or met him (I do not believe!) But, he was very insubordinate, reported contents of my "perfect" calls incorrectly, & ...