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9 лютого • оновлено в 18:59
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Трамп виправдався за звільнення експерта з питань України в Білому домі

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Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Олександра Віндмана через його "недисциплінованість".

Про це американський лідер написав у своєму Twitter. Так він вирішив спростувати нібито неправдиві статті місцевих ЗМІ про причини звільнення експерта.

За його словами, він не знав і не зустрічався особисто з Віндманом, який був одним із ключових свідків у справі щодо його імпічменту.

Трамп пояснив звільнення експерта з питань України в Білому домі

Трамп пояснив звільнення експерта з питань України в Білому домі

"У фейкових новинах CNN і MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати тільки про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв і не зустрічався з ним. Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків..." – написав Трамп.

Водночас президент США підкреслив, що експерт також отримав погану рекомендацію від свого безпосереднього керівника. За словами другого, у Віндмана "були проблеми з підпорядкуванням, а також витоком інформації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана, який раніше виступав із показаннями проти американського лідера в справі про його імпічмент.

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Автор
Марта Рок
Тема
звільнення
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
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