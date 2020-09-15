Трамп використав у передвиборній рекламі зображення російських військових. Фото

Передвиборний штаб президента США Дональда Трампа випустив банер для збору коштів на підтримку американської армії з зображенням російських винищувачів і солдатів.

Про це повідомило американське видання Politico. Оголошення провисіло з 8 по 12 вересня, коли розгорівся скандал.

Військові експерти з США і Росії на банері побачили військовослужбовців, які тримають в руках російські автомати Калашникова, а на задньому фоні – три російські винищувачі.

П'єр Спрей, який проектував літаки для військово-повітряних сил США, каже, що кут нахилу хвоста літака і відстань між двигунами характерні для МіГ-29.

"Це безперечно МіГ-29. Я радий бачити, що він підтримує наші війська", – сказав Спрей.

Директор російського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов підтвердив, що це дійсно літаки МіГ-29, а солдати в руках тримають російський автомат АК-74.

Як з'ясувалося, фото було взято з сервісу Shutterstock. Його там розмістив користувач з Андорри.

Після того, як ця історія була опублікована, творець зображення Артур Закіров підтвердив в повідомленні в Facebook, що на ньому зображено 3D-модель МіГ-29, а солдати – російські моделі. Він сказав, що це складова фотографія з трьох знімків, зроблених в трьох різних країнах, що демонструє російське небо, грецькі гори і французьку землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соцмережі Facebook в політичній рекламі на підтримку президента США Дональда Трампа використовували фото часів Євромайдану. Для реклами застосували колаж, де під фото з Трампом зроблено напис "громадська безпека", а під знімком з Майдану "хаос і насильство".

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