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Трамп відтермінував скандальне рішення щодо Сирії: що сталося

7.1тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп вирішив дати військовим приблизно чотири місяці на виведення американського військового контингенту із Сирії.

Про це пише The New York Times із посиланням на представників адміністрації. "Трамп погодився дати приблизно 4 місяці на вивід 2 тисяч військових із Сирії. Цим він відмовився від свого наказу два тижні тому, що військових треба вивести протягом 30 днів", — йдеться у статті.

Зазначається, що американський глава держави все-таки вирішив виводити війська повільно.

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США виводять свої війська із Сирії

США виводять свої війська із Сирії

EADaily

Трамп раніше скаржився на критику відставних генералів Стенлі Маккрістала і Джона Келлі, які назвали його рішення занадто імпульсивним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп заявив про перемогу над терористами "Ісламської держави" у Сирії і про виведення своїх військ із цієї країни.

Після цього український журналіст Віталій Портников порадив Києву обережно ставитися до Трампа, оскільки на нього "покластися не можна".

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Последовательность, логическая предсказуемость и отсутствие импульсивности в принятии важных решений... все это для Трампа пока недоступные вершины.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Молодец Путин...и тут сделал Америку...красава
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кацман Саша
кацман Саша
Бедные американцы, Путин выбрал Америке американского Янукович. Шо тот дятел шо этот
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