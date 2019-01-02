Трамп відтермінував скандальне рішення щодо Сирії: що сталося

Президент США Дональд Трамп вирішив дати військовим приблизно чотири місяці на виведення американського військового контингенту із Сирії.

Про це пише The New York Times із посиланням на представників адміністрації. "Трамп погодився дати приблизно 4 місяці на вивід 2 тисяч військових із Сирії. Цим він відмовився від свого наказу два тижні тому, що військових треба вивести протягом 30 днів", — йдеться у статті.

Зазначається, що американський глава держави все-таки вирішив виводити війська повільно.

США виводять свої війська із Сирії EADaily

Трамп раніше скаржився на критику відставних генералів Стенлі Маккрістала і Джона Келлі, які назвали його рішення занадто імпульсивним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп заявив про перемогу над терористами "Ісламської держави" у Сирії і про виведення своїх військ із цієї країни.

Після цього український журналіст Віталій Портников порадив Києву обережно ставитися до Трампа, оскільки на нього "покластися не можна".